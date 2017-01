(fair-NEWS)

Wir leben in einer Welt, die schnell und laut geworden ist. Hektik und ein Übermaß an Reizen bestimmen größtenteils unseren Alltag. Biorhythmus-Klangschalen sind wie eine Wellness-Klangkur, denn sie schenken Ausgleich und führen zurück in eine wohltuende Balance.Unsere moderne Welt ist so laut und grell geworden, dass wir die Stimme unseres Körpers und unseres Herzens oft überhören oder denken, dass wir im Moment einfach keine Zeit für sie haben. Planetenklangschalen mit der Schwingung des Biorhythmus bringen uns wieder in Kontakt mit unserem natürlichen Rhythmus. Besonders wohltuend und effektiv ist ein Biorhythmus-Set für Körper, Geist und Seele, das aus drei Klangschalen besteht, die sich optimal ergänzen und uns in einen Zustand der Harmonie und der ganzheitlichen Balance zurückführen. Sind wir im Gleichgewicht, fühlen wir uns gut geerdet und ruhen in uns selbst, was wiederum unser Stressempfinden senkt und uns in Kontakt mit unserer Körperintelligenz und Intuition führt.Das Konzept der Biorhythmen wurde von Dr. Wilhelm Fliess, einem Arzt entwickelt. Er war zu Beginn des letzten Jahrhunderts tätig und entdeckte bei seinen Patienten übereinstimmend aktive und passive Phasen im körperlichen, seelischen und geistigen Bereich, denen er den Namen Biorhythmen gab.Klangschalen mit der Frequenz Biorhythmus sind einzeln und auch als Set im Online-Shop von Abaton Vibra erhältlich: <a href="https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen/Klangschalen-Planetenschalen/Klangschalen-Planetenschalen-Biorhythmus-Koerper/">https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen/Klangschalen-Planetenschalen/Klangschalen-Planetenschalen-Biorhythmus-Koerper/</a>



Bildinformation: In Balance finden mit Biorhythmus-Klangschalen