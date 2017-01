perma Schmiersysteme im Einsatz: Kies- und Schotterwerke

(fair-NEWS)

Euerdorf. Wirtschaftlichkeit und Effizienz eines Kies- oder Schotterwerkes hängen in erster Linie von einer reibungslosen und störungsfreien Prozesssicherheit der Maschinen und Anlagen ab. Dabei ist es oft nur von Hand und mit erhöhtem Gefahrenpotential möglich, Brecher, Siebe, Lüfter oder Förderanlagen zu schmieren. Hier sind perma Schmiersysteme unverzichtbare Hilfsmittel, die einen reibungslosen Betriebsablauf garantieren.Die Schmiersysteme, wie beispielsweise der robuste perma CLASSIC mit Metallgehäuse, können einfach von Hand installiert und gewechselt werden. Je nach Anforderung versorgt der perma CLASSIC zuverlässig die Schmierstelle mit der erforderlichen Menge an frischem Schmierstoff. Die Schmiersysteme können ganz einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Durch Auslagerung von schwer zugänglichen Schmierstellen, beispielsweise durch Schlauchzuleitungen an rotierenden Teilen, reduziert sich der Aufenthalt in Gefahrenbereichen, was die Arbeitssicherheit erhöht.Durch den Einsatz von perma Schmiersystemen wird die Schmierstelle gegen eine Verschmutzung, wie es oft in Schotterwerken passieren kann, hermetisch abgedichtet. Außerdem verhindert der Schmierstoff einen vorzeitigen Verschleiß verschiedener Anlagenkomponenten. So werden beispielsweise Siloschieber, Rollenroste, Brecher, Siebe, Lüfter, Antriebe oder Förderbänder absolut zuverlässig geschmiert und vor Umwelteinflüssen geschützt.Speziell für die Branchen "Kies- und Schotterwerke" hat perma einen Flyer erstellt, der kostenfrei bestellt werden kann. Dieser Flyer kann auch im Downloadcenter unter www.perma-tec.com heruntergeladen werden.



Bildinformation: perma CLASSIC im Einsatz an einem Förderband / Schotterwerk