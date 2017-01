Fenster verliebt nach Paris: REKORD auf den Baumessen '17

(fair-NEWS)

Die Messesaison 2017 ist eröffnet. Natürlich sind auch die Fenster-Profis von REKORD wieder mit von der Partie. Nachden Erfolgen der Grazer Häuslbauermesse, der HausBau & EnergieSpar Tulln, der Baumesse Oberwart und der TirolerHausbau & Energie Messe kann sich bis März noch an insgesamt fünf Veranstaltungsorten in ebensovielen Bundesländernin das Sortiment von REKORD verliebt werden. Dieses reicht von Kunststoff-, Kunststoff-Alu-, Holz- sowie Holz-Alu-Fenstern uber Haus- und Balkontüren verschiedenster Materialien bis hin zu einem großen Angebot an Sonnen- undInsektenschutz und bedient alle Ansprüche inklusive Passivhaustauglichkeit.Neben bewährten Modellen wie dem traditionell-rustikalen Holzfenster Natural für unvergleichliche Behaglichkeit in deneigenen vier Wänden können die Besucher auch Neuheiten im REKORD-Katalog wie die hochmoderne Hebe-Schiebe-Türe LUX, deren schlankes Design für optimale Lichtdurchlässigkeit und somit ein völlig neues Wohngefühl sorgt,begutachten. Wie auch auf alle anderen Fenster und Türen der Qualitätsmarke REKORD gilt auch auf die Hebe-Schiebe-Türen die 20 Jahre Langzeit-Garantie - ein einzigartiges Qualitätsversprechen, das Kunden maximale Langlebigkeitund sehr hohe Sicherheit garantiert. Gemeinsam mit der Einhaltung hoher österreichischer Qualitätsstandards, einerProduktverfügbarkeit in nur neun Tagen (je nach Modell und Standort) und einem Top-Service ergibt das ein unschlagbaresAngebot.Paris - die Stadt der (Fenster-)Verliebten:Neben neuesten Informationen zu sämtlichen Produkten und Leistungen von REKORD können Sie bis März mit etwasGlück auch eine Reise für zwei Personen nach Paris mit nach Hause nehmen. Besuchen Sie REKORD direkt amMessestand und nutzen Sie Ihre Chance auf ein unvergessliches Wochenende in der Stadt der (Fenster-)Verliebten. Einkleines Extra: An den Ständen werden Sie zum Coverstar: Schauen Sie vorbei, lassen Sie sich Fenster verliebt ablichtenund schon strahlen Sie von der Titelseite Ihres individuellen REKORD-Produktkataloges. Also nichts wie hin zur nächstenMesse mit REKORD-Beteiligung.Besuchen Sie REKORD- von 02.02. bis 05.02. auf der Bauen + Wohnen Salzburg- von 10.02. bis 12.02. auf der Häuslbauermesse Klagenfurt- von 16.02. bis 19.02. auf der Bauen & Energie Wien- von 02.03. bis 05.03. auf der Energiesparmesse Wels- oder von 10.03. bis 12.03. auf der Häuslbauermesse Leoben.



Bildinformation: Fenster verliebt nach Paris: REKORD auf den Baumessen '17