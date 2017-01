Meerbuscher Nahverkehr muss als Verkehrssystem verstanden werden

(fair-NEWS)

(Meerbusch) – Das Busnetz in Meerbusch müsse als Verkehrssystem geplant werden, die Planung alleine nach Strecken führe zu falschen Ergebnissen – so die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) auf einer Sitzung des Kreisvorstands in Meerbusch.Nahverkehrssysteme, die sich alleine an der Auslastung von Einzelstrecken orientiert, führen zu unzureichenden Lösungen und halten Bürger davon ab, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dies ist die Überzeugung der ÖDP in Meerbusch. Nutzen Bürger ein Nahverkehrssystem, so nutzen sie keinesfalls nur einzelne Strecken. Vielmehr befahren sie ein Streckennetz. Auch nicht-ausgelastete Teilstrecken tragen dazu bei, das Gesamtnetz auszulasten. Steigt ein Bürger ins Auto, weil eine Teilstrecke nicht oder nicht ausreichend bedient wird, so ist er für die gesamte Fahrstrecke verloren und nicht nur für die scheinbar unausgelastete Teilstrecke.Die Diskussion um die Haltestellen des Busses 829 ist nach Meinung der ÖDP ein Beleg dafür, dass die Nahverkehrsplanung in Meerbusch von einem völlig falschen und veralteten Verkehrsmodell ausgeht. Hier sei ein Umdenken von der Einzelstreckenbetrachtung zu einer Optimierung der Gesamtlinienführung erforderlich. Wichtig hierbei ist die Erkenntnis, dass auch vordergründig wenig ausgelastete Verbindungen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtnutzung des Netzes leisten. Ihr Wegfall würde dann insgesamt zu einer Mindernutzung des öffentlichen Nahverkehrs führen.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Region Düsseldorf und Niederrhein