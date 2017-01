Sicher Einparken mit ZENECs Weitwinkel-Kamera ZE-RVC85WA

(fair-NEWS)

Der Bereich hinter dem Fahrzeug ist beim Einparken und Rangieren ein großes Sicherheitsrisiko. Schnell übersieht man Personen oder Hindernisse - und es kommt zu riskanten Situationen. Mit der neuen ZE-RVC85WA hat die Schweizer Firma <a href="www.zenec.com/">ZENEC</a> jetzt eine Super-Weitwinkelkamera im Programm, die ein Sichtfeld von enormen 190° horizontal bietet: So ist nicht nur eine optimale Sicht auf das Geschehen hinter dem Fahrzeug, sondern auch auf die seitlichen Bereiche gewährleistet. Das Einparken an unübersichtlichen Stellen wird durch den Einsatz der ZE-RVC85W erheblich erleichtert.Bei ZENECs neuer Rückfahrkamera kommt ein Sensor in neuester CMOS-Technologie zum Einsatz, der für ein detailliertes, kontrastreiches Bild sorgt - auch bei Dämmerung. Um eine plane Abbildung zu erzielen, wurde das Kamerabild optisch entzerrt: Störende Fischaugen-Verzerrungen sind damit passe.Da das Bild der ZE-RVC85WA normal oder gespiegelt wiedergeben werden kann, eignet sich das Modell für den Einsatz als Front- oder Rückfahrkamera. Im Lieferumfang sind zwei Gehäuse-Montage Adapter, die eine einfache Installation ermöglichen. Ausgestattet mit einem 3-teiligen auftrennbaren Systemkabel mit 2 x 0,7 m und 1 x 7 m Länge lässt sich die ZE-RVC85WA flexibel montieren.Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion garantieren eine hohe Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer. Die ZE-RVC85WA entspricht der Schutzklasse IP69K, der höchsten Norm für Berührungs-, Fremdkörper-, Wasser- und Feuchtigkeitsschutz. Aufgrund des großen Betriebstemperaturbereichs von -30° C bis +75° C gibt es auch unter extremen Temperatur- und Wetterbedingungen allzeit klare Sicht nach hinten.ZENECs Weitwinkel Kamera ZE-RVC85WA ist zur universellen Nutzung entwickelt und lässt sich aufgrund der kompakten Bauform bei vielen Fahrzeugen einfach nachrüsten. Sie ist die perfekte Ergänzung für jeden im Fahrzeug installierten Moniceiver, Naviceiver und Monitor: Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich die Kamera via Head Unit gesteuert ein. Die ZE-RVC85WA ist mit einer großen Auswahl an 2-DIN A/V Gerätemodellen des Nachrüstmarkts kompatibel, inklusive der ZENEC 2-DIN Info- und Navitainer.



Bildinformation: ZENEC ZE-RVC85WA: Einsetzbar als Front/Rückfahrkamera