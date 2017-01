Immobilienbericht München Forstenried

(fair-NEWS)

Forstenried befindet sich im Süden Münchens und grenzt an Fürstenried sowie an Obersendling/Solln. Es gibt dort vorwiegend Wohngebiete, vor allem aus den 60er Jahren. Forstenried sowie das benachbarte Fürstenried sind als "Trabantenstädte" bekannt. Dazwischen sind noch ältere Bauernhöfe zu finden, zum Teil auch noch landwirtschaftliche Nutzung. Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten u. a. das Schwimmbad in der Stäblistraße und der Forstenrieder Park. Durch die U-Bahnlinie 3 Richtung Fürstenried ist Forstenried mit dem städtischen Verkehrsnetz verbunden.Quadratmeterpreise und Immobilienpreise im <a title="Immobilienmakler Forstenried" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-forstenried/"> Forstenried</a>, (Angebotspreise; statistische Mittelwerte 2016):Häuser in Forstenried:56 Häuser standen im Verlauf des vergangenen Jahres im Gebiet Forstenried zum Verkauf. Die Preise sind im Vergleich zum Jahr davor, wie in München üblich, um etwa 10 % angestiegen.Preislich lagen Einfamilienhäuser mit 150 m² bei durchschnittlich 1 Mio. EUR, mit 200 m² bei ca. 1,55 Mio. EUR und ab 300 m² bei 2-3 Mio. EUR.Doppelhaushälften erreichten bei 140 m² Durchschnittsfläche etwa 865.000 EUR, ab 160 m² ca. 1,5 Mio. EUR im Schnitt.Reihen- und Reiheneckhäuser, auf die die meisten Angebote entfielen, kosteten bis 100 m² durchschnittlich etwa 620.000 EUR, bei 130 m² etwa 810.000 EUR und ab 145 m² durchschnittlich 930.000 EUR.Wohnungen in Forstenried:268 Wohnungen waren zum Verkauf inseriert, ein gutes Drittel davon war als Neubau ab Baujahr 2016 gekennzeichnet. Die Preise legten bei Gebrauchtwohnungen um etwa 15 % im Vergleich zum Vorjahr zu, Neubauwohnungen waren im Schnitt etwa um 20 % teurer inseriert. Mit Welchen Preisen war nun zu rechnen? Im Durchschnitt kosteten z. B. Wohnungen mit 60-80 m² etwa 450.000 EUR, mit 100-150 m² etwa 750.000 EUR, wobei die Preise natürlich je nach Objekt stark schwanken konnten. Der Quadratmeterpreis lag bei Gebrauchtwohnungen bei durchschnittlich ca. 5.600 EUR, bei Neubauwohnungen bei ca. 7.400 EUR.Tatsächliche Verkaufszahlen:In guten Lagen, wie man sie vorwiegend in Forstenried findet, wurden im Jahr 2015 ungefähr die folgenden durchschnittlichen Quadratmeterpreise erzielt: Bestands-Doppelhaushälfte: 6.300 EUR/m², Neubau-Doppelhaushälfte: 6.400 EUR/m², Bestands-Reihenmittelhaus: 5.550 EUR/m², Neubau-Reihenmittelhaus: 6.050 EUR/m², Quadratmeterpreis Neubau-Wohnung: 6.800 EUR/m², Wohnungen aus den 70er Jahren kamen im Schnitt auf etwa 5.000 EUR/m², Wohnungen aus den 90er Jahren auf etwa 5.500 EUR/m². Diesen Angaben können aber nur reine Orientierungswerte sein.Quellen: muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Tatsächliche Verkaufszahlen aus dem Immobilienbericht Gutachterausschuss München Quartal III. Dieser Immobilienbericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Forstenried. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Nähere Informationen finden Sie unter <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Rainer Fischer</a>.



Bildinformation: Fischer Immobilien