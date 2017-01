Siegel „Wirtschaftsmagnet 2017“ für Fasihi GmbH

(fair-NEWS)

Im Januar wurde das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet 2017“ ausgezeichnet. Das Siegel wird an besonders starke Unternehmen vergeben, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.Voraussetzungen für die Vergabe des Siegels sind:• Betriebswirtschaftliche Performance• Arbeitgeber-Attraktivität• Marke - Markt - Marketing• Agilität der Organisation• Innovationskraft• Soziale Verantwortung• Wachstums-KonzentrationBewertet wurde die Tatsache, dass alle Angestellten der Fasihi GmbH einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben - eine Besonderheit in der Branche, in der Zeitverträge, Personalleasing und freie Mitarbeiter die Regel sind. Ebenfalls ungewöhnlich ist die betriebliche Altersvorsorge, die das Unternehmen bietet. Geschäftsführer Saeid Fasihi: „Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie engagiert ihre Kompetenz einbringen, teamfähig sind und kundenorientiert arbeiten. Diese Leistungen tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei und werden deswegen entsprechend honoriert.“Ein Siegel sagt mehr als 1.000 WorteMit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ können Unternehmen dokumentieren, dass sie in sieben Bereichen wie betriebswirtschaftlicher Performance und Innovationskraft bis hin zu sozialer Verantwortung herausragend sind. „Das Siegel baut Vertrauen auf. Es bescheinigt dem Unternehmen eine besondere, magnetische Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird,“ erläutert Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet GmbH, die Wirkungsweise des Siegels. „Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren oder im Web zeigt das Siegel auf einen Blick, dass die Fasihi GmbH zu den stärksten Unternehmen im Mittelstand zählt. Dritte fühlen sich sofort angesprochen und angezogen. Denn wer kauft oder arbeitet nicht gerne bei einem Wirtschaftsmagneten?“Das Siegel Wirtschaftsmagnet baut auf den Bewertungskriterien des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung auf und unterstützt die ausgezeichneten Unternehmen dabei, den Arbeitsmarkt und potenzielle Kunden von ihren Qualitäten zu überzeugen. Diesen Großen Preis hat die Fasihi GmbH 2014 auf Rheinland-Pfalz-Ebene und 2016 auf Bundesebene (Ehrenplakette) erhalten.Weitere Informationen unter www.wirtschaftsmagnet.de



Bildinformation: Siegel „Wirtschaftsmagnet 2017“ für Fasihi GmbH