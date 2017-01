Erste Zahlen zum Geschäftsjahr 2016

(fair-NEWS)

Heidenheim, 30. Januar 2017 | Edelmann, führender Anbieter hochwertiger und innovativer Verpackungslösungen aus Karton und Papier, konnte im Geschäftsjahr 2016 seinen Umsatz um neunzehn Prozent auf 300 Millionen Euro (Vorjahr: 252 Millionen Euro) steigern. Darin enthalten der Umsatz der neuerworbenen Gesellschaft in den USA in Höhe von 40 Millionen Euro.Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwartet die Geschäftsführung ein Wachstum in der Größenordnung von sechs Prozent und damit einen Umsatz von 318 Millionen Euro. An 16 Standorten weltweit, in Frankreich, Polen, Ungarn, China, Indien, Mexiko, Brasilien und in den USA sowie sieben in Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt das 1913 gegründete Familienunternehmen Faltschachteln, Rigid Boxes, Packungsbeilagen und Systemlösungen für den Health- und Beauty Care Markt sowie für Consumer Brands.Der Umsatzanteil der Auslandsgesellschaften erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant auf 64 Prozent (Vorjahr 57 Prozent). Eine Veränderung in der Umsatzverteilung nach Branchen war nicht zu verzeichnen: Auf den Geschäftsbereich Health Care entfielen, wie im Geschäftsjahr 2015, 45 Prozent. Beauty Care erreichte erneut einen Anteil von 45 Prozent und Consumer Brands 10 Prozent.Insgesamt produzierten 2.700 Mitarbeiter (Vorjahr 2.370 Mitarbeiter) der international agierenden Unternehmensgruppe 4,5 Mrd. Verpackungen und mehr als eine Milliarde Packungsbeilagen.In neue Maschinen und Anlagen an den Standorten im In- und Ausland investierte Edelmann 2016 16,5 Millionen Euro (Vorjahr 13,4 Millionen). Für 2017 sind Investitionen in Höhe von 16,6 Millionen Euro geplant.2016: Welcome AmericaMit der erfolgreichen Akquisition des 1930 gegründeten Unternehmens Bert-Co Industries Inc. ist Edelmann seit September 2016 mit zwei Produktionsstätten, Ontario in Kalifornien und Pulaski in Tennessee, auf dem weltweit größten Verpackungsmarkt der USA präsent. Die beiden Standorte - an der West- und an der Ostküste - ermöglichen die Belieferung des gesamten Landes., Ein Verkaufs- und Designbüro in Pasadena, Kalifornien und das bereits 2015 eröffnete Vertriebsbüro für den nordamerikanischen Markt in New York, komplettieren die Präsenz des High-Q-Packaging Anbieters Edelmann in den USA.Das von Edelmann akquirierte Unternehmen Bert-Co ist ein in der US Beauty- und Health Care Industrie als Packaging Award Winner und hochgeschätzter Anbieter von hochveredelten Faltschachteln sowie Rigid- und Set Up-Boxes bekannt und erfolgreich. Die Integration der Produktionsstätten in die Edelmann Unternehmensgruppe wurde von durchweg positiven Kundenreaktionen international agierender Markenartikelunternehmen begleitet.2017: High-Q-Packaging bleibt zentraler MaßstabDas Leistungs- und Qualitätsversprechen High-Q-Packaging der Edelmann Unternehmensgruppe wird auch zukünftig Maßstab der weiteren strategischen und technologischen Entwicklungsziele sein. Dem Know-how Austausch der Produktionsstandorte wie auch den Investitionen in die technologische Ausstattung wird auch in Zukunft zentrale Bedeutung beigemessen.Edelmann Ungarn, Zalaegerszeg: Sechs Jahre nach der Edelmann-Akquisition konnte im Juli 2016 ein neues Werk eröffnet werden. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf rund 16 Millionen Euro.Edelmann Polen, Pruszkow, Region Warschau: Der Produktionsstandort hat sich zusätzlich auf formfeste Schachteln, Rigid Boxes, spezialisiert. Das entwickelte Know-how steht künftig auch Edelmann USA zur Verfügung.Edelmann Heidenheim: Einer der größten und modernsten Faltschachtel-Produktionsstandorte Europas wird technologisch weiter aufgerüstet. Hochmoderne Druck- und Stanztechnologien werden dazu beitragen, die führende Position weiter auszubauen. Investitionsvolumen: über 6 Millionen Euro.Edelmann Indien, Himachal Pradesh: Eine neue Produktionshalle erweitert die Kapazitäten des Standortes.



