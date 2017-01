Leserfoto-Wettbewerb: 150 Jahre Kanada

(fair-NEWS)

QUEBEC und MEIN KANADA - Reiseplaner feiern 150 Jahre Kanada: Gesucht sind deine schönsten Kanadafotos. Sende maximal 3 Fotomotive bis zum 28.02.2017 an redaktion@gewinne-kanada.de und gewinne z.B. 2 Flüge der AIR CANADA nach Quebec. Jedes Foto ist ein dein Los auf einen Gewinn.<a href="www.gewinne-kanada.de">Gewinne 150 Jahre Kanada</a>Weitere Preise: 10 x 2 Freikarten für die Abenteuer Welt Köln 2017, 4 Kanada-Reiseführer und 20 limitierte Quebec-Kalender 2018 als "Birthday Edition 150 Jahre Kanada". Alle Preise werden unter allen Teilnehmern verlost. Jedes Foto entspricht dabei einem Los (3 Fotos = 3 x Gewinnchance).Mehr QUEBEC und Kanada bei der Abenteuer Welt Köln 2017: 150 Jahre Kanada in drei Tagen: MEIN KANADA -Reiseplaner feiert 150 Jahre Kanada mit Lesern und Kanada-Partnern auf der Abenteuer Welt Reisemesse 2017. Zehn Kanadaaussteller präsentieren die Destination Kanada in all ihren Facetten.Kanadapartner im Überblick:Mein Kanada-Reiseplaner - <a href="www.meinkanada-reiseplaner.de">MEIN KANADA - Reiseplaner</a>Air Transat - www.airtransat.deOntario - www.ontariotravel.netQuebec - www.quebecoriginal.comManitoba -www.travelmanitoba.com/deSaskatchewan - www.tourismsaskatchewan.comNorth West Territories - www.spectacularnwt.deExplorer Fernreisen - www.explorer.deCanada Dream Tours - www.kanadareise.deScholz Canada Tours - www.canada-tours.deGO2SEE - www.go2see.deRuck Zuck Urlaub - www.ruck-zuck-rundreise.de



Bildinformation: 150 Jahre Kanada (Bildquelle: Tourism Quebec / Gagnon)