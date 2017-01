Haus der Technik Berlin - Weiterbildung Reliability, Availability, Maintainability, Safety (RAMS) für Leit-und Sicherheitstechnik der Eisenbahnam 29.-30. März 2017

(fair-NEWS)

Interessenten, die sich zu unserem zweitägigen Seminar in Berlin angemeldet haben, erlernen intensiv Wissen über RAMS in der Sicherheitstechnik. Die Teilnehmer werden den Zusammenhang zwischen den Systemeigenschaften der Eisenbahnen nach diesem Seminar besser verstehen. Sie werden eine generische Sicht auf die Betriebssicherheit im Eisenbahnverkehr bekommen. Des Weiteren sind die Anwesenden fähig den Konflikt zwischen Sicherheitsanforderungen, technischen Möglichkeiten ihrer Realisierung und Wirtschaftlichkeit zu erfassen, zu werten und Lösungsansätze selbst zu entwickeln.Im Seminar RAMS am 29.-30. März 2017 in Berlin werden die Schwerpunkte Reliability, Availability, Maintainability und Safety - im deutschen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltung und Sicherheit - vermittelt.Ingenieure und Projektmitarbeiter in Behörden, Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen sowie Planungs- und Consultingunternehmen sind die Zielgruppe für diese Weiterbildung.Prof. Dr.-Ing. Raimo Michaelsen von der Fachhochschule Erfurt, Fachrichtung Verkehrs- und Transportwesen im Fachgebiet Eisenbahnwesen, beschäftigt sich und alle Anwesenden mit folgenden Themenbereichen: Einführung in RAMS, Entstehung der Sicherheitstechnik, Grundursachen, Sicherheitskultur, Generische Sicht, Verordnungen, Richtlinien, Normen, CENELEC, Risikobewertung, Gefährdungsanalyse, Sicherheitsstrategien und Ursachenanalyse.Nähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: