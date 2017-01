HDT - Seminar am 28.-29.03.2017 in Berlin zur Schwingungsanalyse in Wellensträngen mit Professor Dr. Herrmann Freund

(fair-NEWS)

In dieser Weiterbildung liegt der Schwerpunkt in der Theorie und der Berechnung von Schwingungen an Wellensträngen. In dem Seminar Schwingungsanalyse in Wellensträngen, welches am 28.-29.03.2017 in Berlin statt findet, werden auch Themen wie Torsionsschwingungen und Biegeschwingungen ausführlich behandelt. Dabei wird der Einfluss von Getrieben und Kurbelwellen auf die Torsionsschwingungen und der Lavallrotor in starren und elastischen Lagern diskutiert. Nach dieser Weiterbildung sind die Teilnehmer in der Lage die Zusammenhänge für Schwingungen an Wellensträngen zu verstehen. Die Anwesenden können danach eigenständig Analysen an Modellen durchführen. Das Erlernte kann dann in Betrieb zur Berechnung und Beseitigung von Störungen, die in Zusammenhang mit Schwingungen entstehen, umgesetzt werden.Der Referent Prof. Dr. –Ing. Herrmann Freund wird in diesem zweitägigen Seminar Themen wie Berechnung von Torsionsschwingungen, Einfluss von Zahnradgetrieben, Behandlung von Kurbelwellen, Biegeschwingungen von Rotoren, Einfluss der Kreiselwirkung, Einfluss von elastischen Lagern behandeln.Eingeladen sind alle Interessenten und Fachkräfte sowie Entwicklungsingenieure in Forschung, Berechnung und Konstruktion aus dem Bereich Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Luftfahrttechnik sowie Instandhaltung, Anlagenüberwachung und Kontrolle an dieser Weiterbildung teilzunehmen.Nähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



