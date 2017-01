Kältemittel, Kühlaggregate und Kältetechnik - Area Cooling Solutions auf der EuroShop 2017 in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Nach erfolgreicher Beteiligung auf Messen zum Thema Kälte – und Kühltechnik im letzten Jahr stellt die spanische Firma Area Cooling Solutions in diesem Jahr das Produkt iCOOL auch auf der Messe EuroShop in Düsseldorf vor. Das durch ein CO2 basiertes Kältemittel betriebene Kühlaggregat wird vom 05. bis zum 09.März 2017 als innovativer Beitrag im Kontext einer klimafreundlichen Kältetechnik präsentiert.Kohlenstoffdioxidbasiertes Kältemittel im KühlaggregatDas kohlenstoffdioxidbasierte Kühlaggregat iCOOL, welches Area Cooling Solutions auf der Messe EuroShop, die sich selbst als Trendsetter, Informations- und Kommunikationsplattform versteht, ausstellt, zeichnet sich neben hoher Effizienz vor allem durch seine klimafreundlichen Produkteigenschaften aus.Verwendung des CO2-Kältemittels in der Lebensmittelbranche und IndustrieIm Bereich der Investitionsgüter des Handels spielen Effizienz und das Interesse an klimaneutralen Innovationen, wie beispielsweise dem CO2- Kältemittel, eine immer elementarer werdende Rolle. Insbesondere im Kontext der Kältetechnik im Lebensmitteleinzelhandel, einem Bereich, in dem Kälteanlagen dauerhaft laufen, um Lebensmittel und Getränke zu kühlen, wird Wert auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt.Das kompakte Design des iCOOL sowie geringe Betriebsgeräusche komplettieren die Produkteigenschaften des Kühlaggregats und begründen seine Verwendung in der Lebensmittelindustrie.Steigerung der Popularität des Kältemittels auf der EuroShop 2017 in DüsseldorfArea Cooling Solutions nutzt die Teilnahme an der Messe EuroShop, um die Bekanntheit des Kältemittels auf dem deutschen und internationalen Markt zu steigern und begrüßt den direkten Kontakt mit interessierten Endkunden sowie den fachlichen Austausch mit anderen Ausstellern der Messe.„Mit der Entwicklung und des Vertriebs des iCOOL CO2 bewegt sich Area Cooling Solutions sowohl in technischer als auch in kommerzieller Hinsicht in genau die richtige Richtung, indem wir auf das natürliche Kältemittel Kohlendioxid setzten. In Puncto Entwicklung von Kältemitteln und Kältemaschinen stehen wir anderen großen Firmen auf dem Markt in nichts nach.“ erklärt Miquel Bertan, Marketing Manager von AREA Cooling Solutions S.A.U.EuroShop 2017 - Fachmesse für Investitionsgüter des HandelsAls Experte für Kältetechnik und Klimatechnik nimmt Area Cooling Solutions in diesem Jahr das erste Mal an der traditionsreichen Messe EuroShop teil, die auf eine über 50 jährige Geschichte zurückblickt und in einem Turnus von drei Jahren stattfindet. Während auf der EuroShop ursprünglich vor allem eine Auseinandersetzung mit dem Thema Ladenbau stattfand, entwickelten sich die zu präsentierenden Inhalte kontinuierlich weiter.Einem internationalen Publikum werden auf der weltweit führenden Fachmesse für Investitionsgüter des Handel insgesamt sieben Dimensionen des Handels präsentiert: Shop Fitting & Store Design, POP Marketing, Lighting, Visual Merchandising, Food Tech & Energy Management, Expo & Event Marketing, Retail Technology und EuroCIS. Rund 2.500 Aussteller aus 60 Ländern bieten in 16 Hallen dem interessierten Publikum die Möglichkeit, sich mit zukunftsorientierten Entwicklungen und innovativen Produkten auseinanderzusetzten.Die international agierende Firma Area Cooling Solutions - Spezialist für individuelle und zukunftsfähige Lösungen in der Kälte- und Klimatechnik - wird auf der zum 19. Mal stattfindenden Messe EuroShop in Halle 15, am Stand G60, im Bereich der Kältetechnik/ Kühlmöbel zu finden sein und das CO2-basierte Kühlaggregat iCOOL präsentieren.GermanyTel.: 0800 1811 933Fax: +34 935 443 646E-Mail: verkauf@area.esEuroShopMesse Düsseldorf GmbHStockumer Kirchstr. 6140474 DüsseldorfWeitere Informationen finden Sie hier: Area Cooling Solutions S.A.U. auf der EuroShop 2017.