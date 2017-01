PROCAD lädt zur PLM ToGo! - PLM-Informationsveranstaltung am 2.3.

(fair-NEWS)

Gemeinsam mit dem Kunden Baumann Automation stellt PROCAD am 2. März vor, wie man ein PLM-Projekt anpackt und was die PLM-Lösung PRO.FILE leistet. Jörg Weigert, Leiter Standardprodukte, und Martin Kindl, Konstruktion, zeigen, wie der Anbieter schlüsselfertiger Automationssysteme für Kunden der internationalen Automobilzuliefer-, und Haushaltsgeräteindustrie Produktdaten und Dokumente unternehmensweit verwaltet und steuert.Die Besucher/innen erfahren, wie man ein PLM-Projekt plant und zielsicher umsetzt, wo der konkrete Nutzen von PLM in der Tagesarbeit von Entwicklungsingenieuren liegt, wie man mit PLM M-CAD-, E-CAD- und ERP-Systeme verbindet und wie PRO.FILE gleichzeitig als vollwertiges Dokumentenmanagement-System genutzt wird.Zum Auftakt der Veranstaltung im PORSCHE Werk Leipzig lädt PROCAD zur einer Führung durch die Endmontage der Modelle Cayenne, Panamera und Macan.Veranstaltungsort:Porsche Leipzig GmbHPorschestraße 104158 Leipzig12.30 - 17.00 UhrAnmeldung (bis 17.2.!): www.procad.de/plm-to-go-anmeldung-porsche-leipzig-02-03-2017/ Die Teilnahme ist kostenfrei.



Bildinformation: Anregende Gespräche auf den PLMtoGO-Events von PROCAD. Abb. PROCAD