„Home of THE HAUS“ – das Hotel Berlin,Berlin ist Hotelpartner des einzigartigen Kunstprojekts THE HAUS

Berlin, Januar 2017Das Hotel Berlin, Berlin ist offizieller Hotelpartner des Kunstprojekts THE HAUS. Insgesamt 120 lokale, nationale und internationale Künstler erschaffen derzeit in Berlin einen einzigartigen Ausdruck künstlerischer Freiheit. Das Hotel Berlin, Berlin stellt die stylishe Unterkunft für teilnehmende Künstler im Herzen Berlins – „Home of THE HAUS“. Bei einem Künstler-Brunch am 26.01. konnten sich Freunde des Hotel Berlin, Berlin und Pressevertreter einen ersten Eindruck der Zusammenarbeit machen.Zwischen der Fertigstellung aller Räume und dem Abriss ist THE HAUS eine temporäre Galerie für alle, die Interesse an Kunst und einschneidenden Erlebnissen haben. In einem alten, zum Abriss verdammten Bürogebäude am Kurfürstendamm entsteht THE HAUS - eine Zusammenkunft von Künstlern, die individuelle künstlerische Parallelwelten entstehen lassen und in einem endlichen Projekt ihre unendliche Fantasie ausleben – denn im August wird THE HAUS für immer verschwinden.Mit seiner Philosophie passt das Hotel Berlin, Berlin perfekt zu THE HAUS. Die Nähe zu Berlins kultureller Szene wird im Hotel Berlin, Berlin stets betont und gepflegt – mitten in Berlin am kreativen Puls der Hauptstadt. Auch der individuelle, auf jeden Gast zugeschnittene Service des Hotel Berlin, Berlin repräsentiert die Ideale von THE HAUS – There is only one house where THE HAUS feels at home.Während das Gebäude THE HAUS im August für immer verschwindet, bleiben ganz besondere Erinnerungsstücke auch nach dem Ende des Projekts im Hotel Berlin, Berlin erhalten. Jeder THE HAUS-Künstler kreiert während seines Aufenthalts im „Home of THE HAUS“ ein Werk auf einer kleinen Leinwand. Nach und nach werden diese Kreationen zu einer großen Symbiose dessen zusammengefügt, was THE HAUS repräsentiert. Dieses Kunstwerk wird noch lange im Hotel Berlin, Berlin zu bestaunen sein.Weitere Informationen über das Hotel unter www.hotel-berlin.de



Bildinformation: „Home of THE HAUS“ – das Hotel Berlin,Berlin ist Hotelpartner des einzigartigen Kunstprojekts THE HAUS