Glasrückwand Küche - das bieten wir unseren Kunden

(fair-NEWS) In unserem Online Shop können Sie auf die Vorlagen unzähliger Motive zurückgreifen, mit denen Sie originelle und schöne Bilder als gläserne Rückwand in Ihre Küche bringen oder auf eine Dibondplatte aus Aluminium drucken lassen können. Dieses Verfahren eignet sich nicht nur hervorragend für neue Küchen, damit kann auch einer alten Küche mit einem gläsernen Küchenspiegel neuer Glanz verliehen werden. Wer also mit dem Gedanken spielt seine Küche zu renovieren, sollte eine Küchenrückwand aus Aluminium oder Glas in Erwägung ziehen.



Ein wichtiger Hintergedanke bei der Auswahl der Motivvorlagen war die Tatsache, dass wirklich niemand gern putzt. Auf vielen Dekors, wie beispielsweise Natursteinabbildungen, fallen Verschmutzungen kaum auch. Man vergleiche dies z.B. mit Oberflächen aus Edelstahl, auf denen jeder Fett- oder Wasserfleck sofort ins Auge springt. Falls Sie wider Erwarten in der Auswahl unserer Designs für Ihre Küchenrückwand nicht gefunden haben, was Ihnen vorschwebt, bieten wir Ihnen einen großartigen Service an: Sie können bei uns eigene Designvorschläge oder Fotos hochladen. Daraus fertigen wir dann für Sie und Ihre Küche bzw. Ihre Rückwand aus Aluminium mit Ihrem eigenen Motiv.



Für Ihre Küchenrückwand bekommen Sie von uns eine Garantie von fünf Jahren. Das sind drei Jahre mehr als Sie bei gewöhnlichen anderen Händler bekommen würden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Küchenrückwände einschließlich der aufgedruckten Motive den Vorstellungen unserer Kunden in vollem Umfang entsprechen. Die Küchenrückwand eignet sich als Verkleidung des Fliesenspiegels perfekt als Wandpaneel mit sehr langer Lebensdauer – vorschriftsmäßige Montage und korrekte Pflege vorausgesetzt. Die Rückwand kann bei richtiger Pflege durchaus jahrzehntelang halten.