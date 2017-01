Neuer Session Border Controller von Sonus: SBC 5400 bietet Sicherheit, Interoperabilität und Skalierbarkeit für die Echtzeitkommunikation

(fair-NEWS)

• Session Border Controller (SBC) mit der höchsten Leistung im Mittelklassebereich und benutzerkonfigurierbare Port-Geschwindigkeiten von 2 GB bis 10 GB für Multimedia-Datenverkehr• Entwickelt für bis zu 75.000 Anchored Media Sessions, bis zu 40.000 Transcoded Sessions• Der neue SBC 5400 bietet Schutz vor SIP-basierten Angriffen und Service-Diebstahl sowie eine hohe Performance bei Denial of Service (DoS)-AngriffenFrankfurt, 30. Januar 2017 – Sonus Networks, Inc. (Nasdaq: SONS), internationaler Anbieter von sicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud, gab mit der Einführung des Sonus SBC 5400 heute eine wichtige Erweiterung seines Session Border Controller (SBC)-Portfolios bekannt. Im Rahmen seines Engagements für das breiteste SBC-Portfolios am Markt, um Kunden möglichst flexible Einsatzmöglichkeiten zu bieten, entwickelte Sonus den SBC 5400 speziell im Hinblick auf die besonderen Anforderungen der Echtzeitkommunikation in großen Unternehmen und bei Service Providern.Hervorragende SkalierbarkeitDer SBC 5400 wurde dafür entwickelt, eine hervorragende Skalierbarkeit mit bis zu 75.000 Anchored Media Sessions und eine beispiellose Performance in seiner Preisklasse zu bieten. Der neue SBC erlaubt außerdem eine nahtlose Migration zu 10G-Netzwerken für SBCs im mittleren Leistungsbereich und bietet eine zukunftsweisende Lösung für Sessions mit hohem Bandbreitenbedarf in Echtzeit-Kommunikationsnetzwerken. Durch diese Merkmale können Kunden die Sessionskapazität aufwärts skalieren, ohne die Hardware aufrüsten oder vorhandene Geräte austauschen zu müssen.Echtzeit-SIP-FirewallIn der heutigen Welt mit unzähligen Sicherheitsrisiken wirkt der SBC 5400 als Echtzeit-SIP-Firewall, um die Signal und Media Sessions der Kommunikationsnetzwerke abzusichern. Der SBC 5400 bietet komplette Sicherheit ohne Beeinflussung der Performance durch Verschlüsselung, Erkennung und Blockierung von Denial of Service (DoS)- und Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffen und dynamisches Blacklisting von nicht autorisierten Endstellen.Garantierte Performance bei hohem DatenaufkommenDer neue SBC von Sonus, der sich nahtlos in das bestehende Produktportfolio von Sonus eingliedert, bietet außerdem hochkomplexes Routing und Policy-Management, Overload-Kontrollfunktionen, SIP-Normalisierung, IPv4-IPv6 Interworking, multimodale Kommunikation, eingebaute Medien-Transkodierung sowie garantierte Performance und Skalierung bei hohem Datenaufkommen.Der neue SBC 5400 ist ein Kernprodukt des SBC-Portfolios von Sonus und bietet die gleiche Management- und Provisioning-Schnittstelle wie die Serien SBC 5000 und SBC 7000 sowie die SBC Software edition (SWe).Weitere Informationen:• Erfahren Sie mehr über SBCs und die Absicherung der Echtzeitkommunikation in den neuesten „Dummies“-Anleitungen von Sonus.• Hier erhalten Sie weitere Informationen über den SBC 5400.„Die Zukunft liegt zweifellos bei virtualisierten, Cloud-fähigen SBCs“, erklärt Mykola Konrad, Vice President, Product Management and Marketing, bei Sonus. „Doch die Wirklichkeit sieht so aus, dass nicht jeder für einen virtuellen SBC bereit ist. Mit dem SBC 5400 können unsere Kunden das Tempo für den Umstieg in die Cloud selbst bestimmen. Mit unübertroffener Skalierbarkeit und Performance unterstreicht unser neuer SBC nicht nur unsere Führungsposition im SBC-Markt, sondern demonstriert auch unser Engagement zur Realisierung einer Lösung für Kunden jeden Typs.“„Langfristig bewegt sich der SBC-Markt eindeutig in Richtung Cloud-basierte Architektur“, erläutert Greg Collins, Gründer, Exact Ventures. „Kurzfristig gibt es jedoch weiterhin eine starke Nachfrage nach leistungsfähigen, skalierbaren Lösungen wie dem Sonus SBC 5400. Solche Lösungen bieten die Möglichkeit des Einsatzes in Hybridumgebungen, in denen bestimmte Aspekte des SBC virtualisiert sind, während andere, Prozessor-intensivere Funktionen in speziell ausgelegten Netzwerkelementen verbleiben.“Über Sonus Networks GmbH:Sonus ermöglicht und sichert aufgabenkritische Kommunikation mit Cloud-basierten SIP- und 4G/VoLTE-Lösungen für VoIP, Video, Instant Messaging und Online-Collaboration. Die Lösungen des Unternehmens erlauben Unternehmenskunden eine intelligente Absicherung und Priorisierung der Echtzeitkommunikation, während Service Provider zuverlässige, sichere Echtzeitdienste für mobile, UC- und Social Media-Anwendungen realisieren können. Sonus bietet ein komplettes, mehrfach ausgezeichnetes Portfolio von hardwarebasierten und virtualisierten Session Border Controllern (SBC), Diameter Signaling Controllern (DSC), einer Cloud Exchange Networking Platform, Policy/Routing-Servern und Medien-/Signalisierungs-Gateways. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonus.net . Folgen Sie Sonus auf Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube und Instagram.Sonus Networks GmbHDaniel FurrerReuterweg 51-5360323 Frankfurtdfurrer@sonusnet.comPressekontakt:AxiCom GmbHJosy KönigLilienthalstr. 582178 PuchheimJosepha.Koenig@axicom.com



Bildinformation: Neuer Session Border Controller von Sonus: SBC 5400 bietet Sicherheit, Interoperabilität und Skalierbarkeit für die Echtzeitkommunikation