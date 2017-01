Rüsselsheimer Volksbank spendet 2.000 EUR

(fair-NEWS)

Die Alzheimer- und Demenzkranken Gesellschaft Rüsselsheim e.V. erhielt für ihre Arbeitvon der <a href="https://www.r-volksbank.de/privatkunden.html">Rüsselsheimer Volksbank </a>eine Spende in Höhe von 2.000 EUR. Markus Walter(Vorstand der Volksbank) übergab an Peter Bäumel (Vorsitzender) symbolisch denSpendenscheck."Demenz ist ein Thema das uns alle treffen kann", äussert sich M. Walter nachdenklich. P.Bäumel berichtet, dass die Demenz nicht nur ältere Menschen trifft. Vermehrt wäre auchfestzustellen, dass jüngere Menschen an Demenz erkranken. Das vielfältige Angebot desVereins reicht von Fachberatungen, familienentlastenden Diensten, Gesprächskreisen fürpflegende Angehörige, Selbthilfegruppen bis zu Betreuungsgruppen. Der Verein leisteteinen wichtigen Beitrag dazu, insbesondere Angehörigen von demenzkranken diedringend benötigten Freiräume für die eigene Erholung zu ermöglichen. Aber auchErkrankte können über das "trotz-Dem"-Aktivierungsangebot seelisch und körperlichgestärkt werden.P. Bäumel erklärt, dass die 2.000 EUR u.a. verwendet werden, um Schulungen fürehrenamtliche Helfer anzubieten. "Das Geld kommt wie gerufen. Es ermöglicht uns unsereAufgabe weiter erfüllen zu können", freut er sich.



