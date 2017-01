Mitarbeiter der Dialogmanufaktur +49 med fühlen sich richtig wohl

(fair-NEWS)

Berlin, 30.01.2017. Im Arbeitgeber-Ranking der Medizin- und Pharmabranche hat die +49 med Platz drei belegt - mit einem Bewertungsdurchschnitt von 4,29 von 5 Punkten. 91 % der Mitarbeiter würden das Unternehmen weiterempfehlen.Das neutrale Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu macht den Arbeitsmarkt transparent. Mit 300.000 gelisteten Unternehmen handelt es sich um die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform Europas - und gibt Arbeitnehmern die Möglichkeit, eigene Erfahrungen auszutauschen oder auch nach offenen Stellen Ausschau zu halten. Die +49 med belegt im aktuellen Ranking eine Spitzenposition. Wolfgang Höfers, General Manager der +49 med, ist überaus zufrieden: "Wir freuen uns über die Anerkennung und dass wir unserem Wettbewerb deutlich voraus sind. Und das nach nur vier Geschäftsjahren. Natürlich gratulieren wir auch dem Erstplatzierten PubliCare sowie dem Zweitplatzierten Schülke & Mayr!"Zur +49 med veröffentlicht Kununu:"Das Unternehmen versteht sich als Dialogmanufaktur der Pharma- und Biotechbranche, der Medizintechnik sowie der Krankenkassen. Hier arbeitet ein junges, motiviertes Team. Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben stehen auf der Tagesordnung. Abgerundet wird das Gesamtbild durch sehr modern ausgestattete Arbeitsplätze und täglich frisches Obst."Was kann sich ein Unternehmen mehr wünschen als motivierte und zufriedene Mitarbeiter? Jeder Einzelne trägt maßgeblich zum Geschäftserfolg bei - und an einem Ort, an dem man mehrere Stunden täglich verbringt, soll man sich natürlich auch wohlfühlen. Genau dies erreicht der Arbeitgeber +49 med laut dem Ranking: In den Kommentaren ganz besonders gelobt werden vor allem die "Anerkennung und Wertschätzung" der eigenen Arbeit sowie die "vielseitigen Aufgaben". Entsprechende Bewertungen von Nutzern des Portals lauten beispielsweise: "Ab dem ersten Tag Verantwortung, viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen." Und: "Kommunikation findet auf Augenhöhe statt." Ebenso gelobt werden "Wertschätzung, Entgegenkommen in jeder Hinsicht, Freundlichkeit, Humor, Kompetenz ...".Diese große Zufriedenheit erreicht das Unternehmen nicht nur durch kurze Kommunikationswege und Vertrauen in seine Mitarbeiter, sondern auch durch die Etablierung des nachhaltigen Geschäftsmodells. Die Dialogmanufaktur setzt auf langfristige Beziehungen zu Kunden, Angestellten und Dienstleistern - und bietet einen tollen Arbeitsplatz sowie hohe Innovationskraft.Die +49 med setzt alles daran, dass sich die Mitarbeiter rundum wohlfühlen. Ihnen wird nicht nur eine moderne, schöne Büroausstattung im Herzen Berlins geboten, sondern auch die Freizeit versüßt - mit Benefits, wie Zuschüssen zu Fitness-Kursen, Gutscheinen, zusätzlichen Urlaubstagen und natürlich einer gut angelegten Altersvorsorge. Und die Arbeit selbst? Macht sie überhaupt Spaß? Offensichtlich! So schreibt ein Nutzer des Portals: "Zwar ist es eine Umstellung, die Patienten und Ärzte nicht mehr live vor Ort zu sehen, aber dafür hat man endlich die Zeit für jeden Einzelnen, die im Klinikalltag häufig fehlt."Für Kununu einmal mehr ein Grund, in der Bewertung deutlich zu werden:"Alles in allem ist die Entwicklung der +49 med in den letzten Jahren sehr bemerkenswert - ein Arbeitgeber mit Zukunft!"Wir sind gespannt und freuen uns darauf.



