In Zeiten von ‚Geiz ist Geil’ und Dauersales bleibt das Kölner Label FUNKTION SCHNITT seiner Philosophie treu. Kein Sale, lautet das Motto daher im Store auf der Ehrenstrasse. Groß zu sehen in den Schaufestern des Stores.Entgegen dem Massenfashion Trend setzt das Label ganzjährig auf eine faire Produktion und auf zeitlose Basics. Die Rohstoffe werden angebaut, geerntet, verarbeitet, gesponnen, gestrickt, zurechtgeschnitten, genäht, fertig gestellt, bedruckt, verpackt und transportiert um dann im onlinestore und auf der Ehrenstrasse angeboten zu werden. Um diese faire Kette der Produktion aufrecht zu erhalten, lautet die Devise seit Beginn der Marke daher, Kein Sale.Transparenz ist für das Label von hoher Wichtigkeit und so wird der Kunde auf der Website über den Produktions- und Verkaufspreis informiert.FUNKTION SCHNITT ist spezialisiert auf T-Shirts und Longsleeves für Damen und Herren. Die Kreationen sind vielfältig im Schnitt und Material, zeitloses Design aus Köln, produziert in Portugal mit Fokus auf Fairness und Nachhaltigkeit.



Bildinformation: Schaufenster FUNKTION SCHNITT