Neustart Zertifikatslehrgang "Bildungsmarketing (DIM)"

Anfang Februar startet der neue Durchgang des Zertifikatslehrgangs "Bildungsmarketing (DIM)" vom Deutschen Institut für Marketing. Das erste Modul "Basiswissen Bildungsmarketing" können Bildungsmarketing-Interessierte als Live-Webinar einzeln am Freitag, den 10. Februar 2017 um 10.00 Uhr buchen und so herausfinden, ob der Lehrgang "Bildungsmarketing (DIM)", die passende Weiterbildungsmöglichkeit ist.Das heutige Bildungsumfeld zeichnet sich durch eine stetig wachsende Dynamik und eine große Anzahl von Wettbewerbern aus. Daher spielt Bildungsmarketing für den Erfolg von im Bildungsmarkt agierenden Unternehmen eine entscheidende Rolle. Mit einer maßgeschneiderten Bildungsmarketing-Strategie können Bildungsunternehmen mehr Reichweite erzielen, Interaktion fördern und somit die Nachfrage und resultierende Buchungen für Bildungsangebote erhöhen. Hier setzt der Zertifikatslehrgang "Bildungsmarketing (DIM)" des Deutschen Institut für Marketing an, der nun wieder als neuer Durchgang startet. Auf Basis jahrelanger Erfahrung vermitteln führende Experten des Bildungsmarketing, Führungskräften sowie Mitarbeitern das relevante Know-how und alle wichtigen Qualifikationen, um effektives Bildungsmarketing in die Tat umzusetzen. Es ist ab sofort möglich, dass Bildungsmarketing-Interessierte das Live-Webinar "Basiswissen Bildungsmarketing" einzeln buchen können. Das Webinar findet einmalig live statt und eröffnet Teilnehmern so die Möglichkeit, den Lehrgang zu testen und noch besser einschätzen zu können. Die Kosten des Webinars werden erstattet, wenn sich Teilnehmer dazu entscheiden, den ganzen Lehrgang zu absolvieren.Der Ablauf des Zertifikatslehrgangs "Bildungsmarketing (DIM)"Der Lehrgang "Bildungsmarketing (DIM)" ist insgesamt auf eine Studienzeit von drei Monaten ausgerichtet und dabei zeitlich sowie örtlich flexibel. Bei Bedarf kann die Studienzeit verlängert werden. Um sich beispielsweise neben dem Beruf weiterzubilden, können Teilnehmer individuell festlegen, wann und wo sie lernen. Die breit aufgestellten Inhalte der zwölf Webinare werden durch zwei zusammenfassende Lehrbriefe ergänzt, die den wichtigsten Lernstoff noch einmal präzise zusammenfassen. Außerdem beinhalten die Lehrbriefe viele Praxisbeispiele, um den Transfer in die Arbeitswelt sicherzustellen. Zudem bietet der Lehrgang passende Selbstlernaufgaben und Selbsteinschätzungen, basierend auf automatisierten Multiple-Choice-Fragen. Für die abschließende, automatisierte Online-Prüfung sollten die Teilnehmer ungefähr eine Stunde Bearbeitungszeit einplanen. Nach Bestehen der Prüfung wird das Zertifikat vom Deutschen Institut für Marketing vergeben.Die Inhalte des Zertifikatslehrgangs "Bildungsmarketing (DIM)"Im Ganzen umfasst der Online-Lehrgang "Bildungsmarketing (DIM)" zwölf Module, die alle relevanten Themen zum Bildungsmarketing behandeln.1. Basics - Einführung und Fundamentbildung2. Geschäftsmodelle in der Weiterbildung3. Der Kunde, das unbekannte Wesen4. Produktmanagement - Vom Syllabus zur Produktpositionierung5. Das Marketing-Audit - Mit Strategie zum Erfolg6. Kommunikationsstrategie für mehr Erfolg7. Online Marketing8. Online Werbung9. Social Media Marketing im Bildungsmarkt10. Aktiver Vertrieb - Direktansprache im Bildungsbereich11. Kampagnenmanagement im Bildungsbereich12. Pricing, Controlling & Co.Weitere Informationen zum Zertifikatslehrgang "Bildungsmarketing (DIM)"Zuständige für das Marketing von Bildungseinrichtungen, die sich weiterbilden möchten, sich aber nicht sicher sind, ob der Zertifikatslehrgang passend ist, bietet das Deutsche Institut für Marketing nur das erste Modul als Live-Webinar an. Dieses findet am Freitag, den 10. Februar 2017 um 10.00 Uhr statt! Direkt zur Buchung geht es unter folgendem Link: <a href="https://www.marketinginstitut.biz/shop/Downloads/e_learning/Basiswissen_Bildungsmarketing_Webinar.html">https://www.marketinginstitut.biz/shop/Downloads/e_learning/Basiswissen_Bildungsmarketing_Webinar.html </a>Weitere Informationen zum Lehrgang finden sich unter:<a href="https://www.marketinginstitut.biz/seminare/zertifikatslehrgaenge/bildungsmarketing-weiterbildung/">https://www.marketinginstitut.biz/seminare/zertifikatslehrgaenge/bildungsmarketing-weiterbildung/</a>



