Kreuzfahrtberatung unter den Top 10 beim bundesweiten Wettbewerb oder warum Julia am Ende glücklich ist . . .

Mit einem innovativen Erklär-Video hat es die Kreuzfahrtberatung auf Anhieb auf Platz 7 beim bundesweiten Wettbewerb der Fachzeitschrift touristik aktuell geschafft. In der Rubrik [Beste Kreuzfahrt-Aktion] wurden aus einer Vielzahl von Einsendungen kreative Marketing-Ideen ausgezeichnet und kürzlich in Frankfurt am Main einem breiten Fachpublikum präsentiert.Im immer härter werdenden Wettbewerb und der ständigen Flottenerweiterungen der Kreuzfahrt-Reedereien bietet die Kreuzfahrtberatung dem Kreuzfahrteinsteiger aber auch dem erfahrenen Kreuzfahrer einen neutralen und unabhängigen Überblick über das vielfältige Angebot an Reedereien, Schiffen & Fahrtgebieten. Die persönliche und individuelle Beratung des Kunden steht dabei immer an erster Stelle. Mit 25 Jahren Erfahrung in der Touristik, einer Vielzahl von eigenen Kreuzfahrten und Schiffsbesichtigungen erhält der Kunde eine geballte Fachkompetenz und einen sehr persönlichen Service.• Was Persönliche Kreuzfahrtberatung zu allen Fluss- und Hochseekreuzfahrten• Wer Heiko Wiltfang• Wie Online-Werkzeuge + Datenbanken sowie persönliche Erfahrung• Warum Steigender Bedarf an professioneller Unterstützung bei der Suche nach dem besten AngebotH.Wiltfang: Der gut informierte Kunde erwartet heute eine fundierte Sachkenntnis, eine Erreichbarkeit auf vielen Kanälen und einen außerordentlichen Service. Alle diese on- und offline Faktoren verbinden wir auf unserem Kreuzfahrtportal. Auch und gerade im Online-Bereich setzt der Kunde mehr & mehr auf persönliche Ansprachpartner anstatt auf Call-Center.Die positiven Bewertungen unserer Kunden bestätigen uns auf diesem Weg.Das Video findet man auf der Webseite und auf YouTube: https://youtu.be/actQUapIaY0



Bildinformation: © Kreuzfahrtberatung