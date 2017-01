Rekordstart zum Jubiläum

(fair-NEWS)

Zum Jubiläum des Commerzbank Firmenlaufs herrscht großer Andrang auf die Startplätze. Im Vergleich zum ersten Lauf hat die Gesamtzahl der Teilnehmer um weit mehr als das Vierzehnfache zugenommen, Tendenz weiter steigend. Zahlreiche Wiederholungstäter von Unternehmen aus Leipzig und der Region haben bereits wieder zugesagt.Im Jahr 2008 begannen die ersten Gehversuche des Commerzbank Firmenlaufs mit der für heutige Verhältnis-se sehr kleinen Zahl von 879 Läufern. Zum zehnten Jubiläum des Firmenlaufs wurden allein am 11. Januar, dem diesjährigen Tag der Anmeldeeröffnung, über 5.000 Startplätze gebucht – mehr als fünfmal so viele, wie es im ersten Jahr überhaupt an Teilnehmern gab. Eine so hohe Anzahl von Anmeldungen an einem Tag ist auch für die Veranstalter ein neuer Rekord: „Das haben wir noch nie erlebt. Zum Glück haben unsere Server gehal-ten!“ freute sich Organisator Conrad Kebelmann.Neben der Teilnehmerzahl hat sich auch der Ort der Veranstaltung grundlegend verändert. Von der Neuen Messe, am Rand von Leipzig, wurde die stetig wachsende Veranstaltung bald zentral in das sportlich geprägte Areal von Jahnallee und Sportforum verlagert. Auch in diesem Jahr geht es auf die erprobte Strecke Rund um Kleinmesse und Sportforum.Neben vielen neuen Unternehmen die jedes Jahr dazukommen, waren in diesem Jahr vor allem wieder die "alten Hasen" am Run auf die Startplätze beteiligt. Feste Größen wie DHL, Porsche, Amazon, VNG, das Jobcen-ter und die Stadt Leipzig, sind bereits für die Teilnahme registriert.„Der Firmenlauf ist für uns zur schönen Tradition und zum festen Termin im Jahreskalender geworden. Der Spaß am Bewegen, der sportliche Wettkampf und die lockere Atmosphäre zum Netzwerken lockt jedes Jahr Hunderte Porsche Läufer an den Start der 5 Kilometer Strecke. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine neue Rekordbeteiligung“, so Dr. Joachim Lamla, Kaufmännischer Geschäftsführer der Porsche Leipzig GmbH.Werden auch Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen aktiv und nehmen Sie am Jubiläumslauf teil – Anmeldung bis 07. Juni unter www.leipzig-firmenlauf.de