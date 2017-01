Pressemitteilung von amt - Gesundheitsakademie im Vest

Zukunftssicherer Beruf Physiotherapeut/in

(fair-NEWS) Der Gesundheitsdienstmarkt ist unbestritten der bedeutendste Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts. Physiotherapeuten werden ebenso dringend gesucht wie Ergotherapeuten und Logopäden. Die amt-Gesundheitsakademie im Vest in Recklinghausen qualifiziert seit über 30 Jahren für die berufliche Zukunft.



Im März startet die staatlich anerkannte Ausbildung zum/zur Physiotherapeuten/in. Die 3-jährige Ausbildung umfasst theoretischen und praktischen Unterricht in der Schule sowie die praktische Ausbildung in Kooperationseinrichtungen.



Bildinformation: Ausbildung ab März 2017 in Recklinghausen

amt-Gesundheitsakademie im Vest – seit 1985 das Original im Vest!



Die amt-Gesundheitsakademie im Vest ist ein Begriff – steht doch „amt“ seit 1983 für qualifizierte Ausbildung im Gesundheitswesen. In über 30 Jahren wurden rund 9.000 Absolventen für ihre berufliche Zukunft qualifiziert – und nahezu 100 Prozent nehmen nach wie vor direkt nach den Staatsprüfungen ihre Tätigkeit auf!



Sieben staatlich anerkannte therapeutische Ausbildungen an einem Ort und in privater Trägerschaft – das ist in NRW immer noch etwas Besonderes.

Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden, Masseure, Podologen und Desinfektoren sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten – das sind sämtlich zukunftssichernde Berufe.

Die Chance zur Interdisziplinarität schon in der Ausbildung - konsequente Praxisrelevanz durch die Kooperation mit über 150 Institutionen des Gesundheitsmarktes von Niederrhein bis Sauerland – zahlreiche ergänzende stets aktuelle Seminarangebote, zugeschnitten auf die tatsächlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes – für die amt geht es traditionell nicht nur um die Erfüllung des Lehrplanes, sondern immer um die Vorbereitung auf die berufliche Realität!



Die Kooperation mit der Hamburger Fernhochschule bietet darüber hinaus den Schülern der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie ein duales Bachelorstudium – ausbildungsbegleitend ab dem 2. Ausbildungsjahr. Ergänzt wird das Ausbildungsangebot traditionell durch Fortbildungen, wie Pflegeassistenten, Betreuungsassistenten, Pflegedienstleiter im ambulanten Dienst!



Seit 1983 wird die ursprünglich in Essen ansässige amt-Gesundheitsakademie im Vest von der Gründerin Dr. Margret Stromberg geleitet – stets begleitet von einem Dozententeam aus berufs- und lehrerfahrenen Profis der Erwachsenenbildung!

«Ausbildung ab März 2017 in Recklinghausen»

