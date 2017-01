Ein paar wertvolle Tipps zum Packen und Umziehen

(fair-NEWS) Zweifellos ist Umziehen ein mühsames Unternehmen. Und wird es nicht noch schwieriger und umständlicher, wenn Ihnen nur wenig Zeit bleibt und Sie unmittelbar von einem in den anderen Ort umziehen müssen? Zum Glück brauchen Sie sich in solchen Momenten keine Sorgen zu machen. Denn mit den Diensten der Firma Junker, eines der besten Umzugsunternehmen in Berlin, ziehen Sie stressfrei um und können gleichzeitig entspannt in Ihre neuen vier Wände einziehen. Auf Angst und Sorgen können Sie bei uns verzichten. Verzichten sollten Sie allerdings nicht auf unsere ausgesprochen erschwinglichen Preise. Wenn Sie flexibler und müheloser umziehen wollen, dann sollten Sie unbedingt wissen, welche Sachen Sie in die Umzugskartons packen und welche persönlichen Sachen Sie selber mit sich führen sollten. Es folgen ein paar hilfreiche Tipps zum Einpacken, die vom renommierten Berliner Umzugsunternehmen Junker für Sie zusammengestellt wurden.







Wichtige Dokumente immer bei sich tragen



Obwohl es meist für Ordnung und gute Organisation sorgt, wichtige Dokumente zusammen mit den anderen Dingen des Haushalts einzupacken, entsteht dadurch gleichzeitig die Gefahr, dass Ihre Dokumente entweder während des Transports oder beim Auspacken abhanden kommen. Folglich ist es besser, wenn Sie Ordner, wichtige Papiere, Bankdokumente, Krankenakten und Fahrkarten in eine separate Tasche packen. Diese Tasche sollten Sie immer griffbereit zur Seite haben, damit diese Sachen nicht abhanden kommen können. Falls Sie sich für die Dienste der Firma Junker entscheiden sollten, ein Unternehmen, dass am häufigsten für Umzüge Berlin innerhalb und in der Umgebung Berlins genutzt wird, dann werden Ihnen unsere Fachkräfte genau erläutern, wie Sie Ihren Umzug am besten vorbereiten.



Keine Schadstoffe einpacken



Wer ein Haus besitzt, weiß, dass sich mit der Zeit die unterschiedlichsten Stoffe und Dinge ansammeln, die meist nur in besonderen Situationen genutzt werden. Dazu zählen zum Beispiel elektrische Werkzeuge für Reparaturen im Haushalt, aber auch Chemikalien, Gas und ölhaltige Stoffe, die oft zum Reinigen und Putzen verwendet werden. Ein unabsichtlicher, sorgloser Umgang mit solchen Stoffen kann sehr gefährlich werden. Diese Dinge sollten nicht mit anderen Umzugsgegenständen zusammen transportiert werden. Denken Sie auch darüber nach, die Stoffe möglichst gar nicht beim Umzug an den neuen Ort mitzunehmen.



Bewahren Sie Erinnerungsstücke und Wertgegenstände getrennt auf



Manchmal kommt ein Umzug vollkommen unerwartet. Vor lauter Ratlosigkeit wissen Sie dann gar nicht, was Sie alles transportieren lassen sollten. Was nun? Genau in solchen Momenten kann es dann geschehen, dass Sie jene besonders wertvollen und zerbrechlichen Gegenstände einfach zu den anderen Umzugsdingen dazustellen. Es wird daher sehr empfohlen, dass Sie mit Dingen, die für Sie einen ganz besonderen Wert haben und von besonders großer Bedeutung sind, äußerst sorgfältig umgehen. Auch wenn es manchmal ein wenig hektisch zugeht, ist es doch die Mühe wert, mit seinen Erinnerungsstücken sorgsam umzugehen.