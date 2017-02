Das Sporthotel Südtirol bietet Luxus auf höchstem Niveau

(fair-NEWS)

Das Wanderhotel Vinschgau hält viele Optionen paratDas Sporthotel Vetzan liegt sehr zentral. Insbesondere ausgiebige Wanderstrecken laden Urlauber dazu ein, die traumhafte Natur der Umgebung auf eine entspannende Art und Weise hautnah zu erleben. Dabei lassen sich auch kulturelle Interessen verbinden, denn zahlreiche Sehenswürdigkeiten lassen sich durch Wanderwege erkunden. Aktivurlauber können die Region auch auf Radwegen erforschen. Im Winter können zudem vielfältige Wintersportangebote ausprobiert und praktiziert werden. Abseits der natürlichen Umgebung befindet sich nahe dem Hotel die Stadt Meran. Hier können viele weitere Freizeitangebote, wie beispielsweise der Besuch von Museen in Angriff genommen werden.Im Schlanders Hotel gibt es viele einmalige AngeboteDas Sporthotel Vetzan hat ein tolles Ambiente. Viele Wellnessangebote runden das Programm ab. So können Gäste im Poolbereich oder der Saunalandschaft ausspannen und sich zwischendurch von Massagen verwöhnen lassen. Daneben birgt der große Wein- und Whiskykeller zahlreiche Schätze, die nur darauf warten ausprobiert zu werden. Das Angebot wird durch vielfältige Gourmetangebote abgerundet, so dass der Urlaub ein absolut traumhaftes Erlebnis wird.Im Hotel Schlanders werden Gäste mit dem atemberaubendem Panorama Südtirols verwöhntDas 4 Sterne Sporthotel Vetzan bietet sich wunderbar für einen ereignisreichen Natururlaub an. Die traumhafte Lage des Hotels bietet Besuchern einen Rundumausblick auf wunderbare Landschaften. Daneben sorgt das gemütliche Flair des Hotels für viele Entspannungsmomente abseits von Stress und Hektik.Weitere Informationen können der Website www.sporthotel-vetzan.com entnommen werden.