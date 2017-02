1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress „Back to Balance“ - online und kostenlos vom 03.02.bis 11.02.2017

(fair-NEWS)

Am 3.2.2017 startet der 1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress „Back to Balance“. An 9 Tagen werden 30 Top-Experten ihr geballtes Wissen rund um ganzheitliche Gesundheit mit dir völlig kostenlos teilen.Doch wer sind die Veranstalter und was hat sie dazu bewogen eine Onlinekongress zu organisieren?Birgit Terletzki und Marc Bratek sind selbst durch emotionale und körperliche Höhen und Tiefen gegangen. Birgit war früher selbst alleinerziehende Mutter und voll berufstätig und schnell im Hamsterrad Stress gefangen, musste funktionieren und das legte sich bei ihr auf den Nacken. Sie war permanent gestresst, nicht in ihrer Balance und im Nacken dauerhaft verspannt. Sie wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Zu dem Zeitpunkt hat Birgit Terletzki eine Ausbildung zur ganzheitlichen Stressbewältigungstrainerin absolviert und langsam begonnen, ihre Schwachstellen aufzuarbeiten und so wieder in ihre Balance zu finden.Als sie dann Marc kennenlernte und er an Krebs erkrankte, erwachte in ihm ein unbändiger Lebenswille und holte sich viel viel Kraft aus dem Klavierspiel. Er brachte es sich in dieser schweren Zeit selbst bei und begab sich auf die Suche nach alternativen Möglichkeiten, seine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren.In dieser Zeit stellten sie sich oft folgende Fragen:Warum werden wir immer kränker und dennoch immer älter?Warum schlucken wir massenhaft Medikamente, und werden dennoch nicht wirklich gesund?Warum fühlen wir uns müde, schlapp und ausgepowert? Ist das wirklich der Lauf der Natur?Doch warum gibt es dann Völker, die eins mit der Natur leben, die bis ins hohe Alter vital und gesund sind? Die weit über 100 Jahre werden?Wieso können sich Pflanzen, Bäume aber auch Tiere gesund erhalten, auch wenn die Einflüsse manchmal extrem schlecht dafür sind?Mit diesen Fragen und dem extremen Willen von Marc gesund zu werden und zu leben, haben sie Vieles studiert, erforscht, selbst angewendet und ausprobiert. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Heilung nur in uns und im Einklang mit der Natur liegen kann.Daraus entstand dann die Idee einen Onlinekongress zu organisieren. Einen Kongress, der die Ganzheitlichkeit aufgreift und den Menschen zeigt, es ist möglich, mit dem richtigen Wissen sich selbst zu gesunden und so wieder selbstbestimmt und frei leben zu können.Und dazu gehört neben dem Wissen über die Vielfalt der Natur, auch das Wissen über unser Wunderwerk Körper, wie er tickt, das Körper, Geist und Seele zusammengehören und natürlich muss man auch einen Blick über den Tellerrand in Richtung Politik und Wirtschaft wagen. Und wenn man das Konstrukt und die Zusammenhänge erkennt, dann ist es auch möglich, seine Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und gesund zu werden und bis ins hohe Alter zu bleiben.Und genau deshalb haben Birgit uns Marc nun 30 Experten zu allumfassenden Themen befragt. Neben den üblichen Themen wie Ernährung, Bewegung und Entspannung kommen aber auch Themen wie Strahlenbelastung, Wasser, Nährstoffmangel und Barfußgehen zur Sprache.So zum Beispiel erhalten die Teilnehmer während des Kongresses einen wirklich interessanten Einblick von Barbara und Peter Newerla, welchen schädlichen Einfluss elektromagnetische Strahlen, wie z.Bsp, WLAN auf unsere Gesundheit haben. Auch wenn uns die Politik etwas anderes vorgaukelt, wenn man weiß was für ein Millionengeschäft dahinter steckt, blickt man der Tatsache wohl etwas skeptischer gegenüber. Wohlwissend auch, dass die Grenzwerte in Deutschland um oft das tausendfache höher liegen als in anderen Ländern!Aber auch Harald Thiers wird während des Kongresses einem die Augen öffnen. Und zwar zum Thema Wasser. Nicht nur das Wasser das Elixier des Lebens ist, sondern auch wie und warum unser Trinkwasser aber auch das Wasser auch Flaschen uns schleichend krankmacht. Dieses Gespräch mit ihm war wirklich sehr augenöffnend.Christian Moritz, Erfolgsautor des Buches „Der Energiecoach“ zeigt uns eine einfache Übung, wie man sich selbst wieder ins Hier und Jetzt zurück holt, man wieder zu sich findet und mit seiner Energie optimal haushaltet und diese im Gleichgewicht hält.Wir vorab erwähnt, ist es auch wichtig, sich ein wenig Gedanken über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Politik und Wirtschaft zu machen. Dazu wird Dr. Leonard Coldwell einen sehr intensiven Einblick geben. Dieses Interview war, laut Birgit und Marc , so wachrüttelnd, aber auch berührend und emotional. Denn Dr. Leonard Coldwell gibt Einblicke in seine ganz persönlichen Erfahrungen, lässt die Zuschauer an viel Wissen teilhaben, wie man seine Selbstheilungskräfte wieder aktiviert und man sich mit den einfachsten und preiswertesten Möglichkeiten die einem die Natur zur Verfügung stellt, gesunden kann.Das sind nur wenige Beispiele der Themen und Experten, doch sie zeigen, dass Birgit und Marc wirklich die Ganzheitlichkeit in den Fokus stellen. Denn ihr Wunsch mit diesem Onlinekongress ist es, den Menschen ein Stück weit Frieden aber auch Heilung zu schenken. Und somit wieder ein selbstbestimmtes und freies Leben führen, um sein ganzes Potential entfalten und seine Träume leben zu können.