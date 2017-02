DataLab. GmbH und Marketing Software-Entwickler Apteco beschließen Partnerschaft

(fair-NEWS)

Der Customer Equity-Spezialist DataLab und der britische Software-Anbieter für Kampagnenmanagement und Datenanalyse Apteco kooperieren seit September 2016. Dabei trifft langjährige Expertise auf die passende Technologie für effiziente und effektive Lösungen und Ergebnisse.Mit dieser Partnerschaft untermauert die DataLab. GmbH ihr Know-how in den Bereichen B2C Kundenbindungsstrategien, Kundendatenanalyse sowie kundenzentriertem Marketing. So kann das Düsseldorfer Unternehmen seine Expertise und sein Servicespektrum durch Einsatz der marktführenden Apteco-Software FastStats weiter optimieren. Dabei umfasst FastStats diese zwei wichtigen Elemente:− FastStats Discoverer wurde für Datenanalyse konzipiert und ermöglicht schnelle und leistungsstarke Datenvisualisierungen, Kundenanalysen und Kundensegmentierungen.− FastStats Peoplestage deckt mit einer automatisierten, ereignisgesteuerten Kampagnenplanung und -durchführung den Bereich Kampagnenmanagement über alle Kanäle ab.„Die Stärke von DataLab ist die einzigartige Kombination von Analyse und Beratungsumsetzung. Apteco spiegelt mit FastStats diese Ausrichtung wider und ist somit ein idealer Partner für uns“, erläutert Maximilian Graf Stolberg, Geschäftsführer von DataLab. Mithilfe der Apteco Software bietet DataLab eine Full-Service-Lösung für Kampagnenplanung, -steuerung, -umsetzung und -analyse auf höchstem Qualitätsniveau. „FastStats stellt den aktuellsten Stand der Entwicklung auf dem Markt dar. Vorteile für unsere Kunden sind eine einfache Implementierung in bestehende IT-Landschaften, noch schnellere Datenverarbeitung und -analyse, Flexibilität durch unterschiedliche Module sowie eine anwenderfreundliche Oberfläche ergänzt durch intuitive Drag- and Drop-Funktionalitäten.“ DataLab stellt dabei einen umfassenden Implementierungs- und Supportservice, Schulungsangebote sowie eine effiziente und relevante Endkundenkommunikation sicher. „Mit unserem Closed-Loop-Ansatz setzen wir eine optimale Kundenansprache für eine gewinnbringende Kundenbindung um. Unsere Kunden profitieren so von Zeit-, Aufwands- und Kostenersparnissen bei höchsten Qualitätsstandards.“Apteco hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens als feste Größe für Marketingsoftware in der Marketingbranche etabliert. Das aus Großbritannien stammende Unternehmen unterhält einen Standort in Frankfurt am Main. Seine Marketing-Software FastStats wird heute weltweit von knapp 3.700 Marketinganwendern genutzt. Weitere Informationen: www.apteco.de



Bildinformation: Logo DataLab. GmbH