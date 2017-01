S-thetic: Neue Praxisklinik in Nürnberg eröffnet

(fair-NEWS)

S-thetic, eine der führenden Klinikgruppen für plastisch-ästhetische Medizin in Deutschland, hat gemeinsam mit dem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Marko Döll ein neues Behandlungszentrum in Nürnberg eröffnet: die S-thetic Praxisklinik Nürnberg.Im Herzen von Nürnberg, in der Karolinenstraße, eröffnet die S-thetic Gruppe, deren Gründung auf den renommierten Schönheitsexperten Dr. med. Afschin Fatemi zurückgeht, ein neues Behandlungszentrum: die S-thetic Praxisklinik Nürnberg.Dr. med. Marco Döll ist ärztlicher Leiter der S-thetic Praxisklinik Nürnberg. Er ist ausgebildeter Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und auf die Verschönerung der weiblichen Brust, auf die Körperformung mittels Liposuktion oder Straffungsoperation sowie auf die Augenlidchirurgie spezialisiert. Vor seiner Tätigkeit bei S-thetic wirkte Dr. Döll als Oberarzt an einer renommierten Klinik für plastische und rekonstruktive Chirurgie. Seit 2016 unterstützt er die S-thetic Gruppe an den Standorten in Frankfurt am Main, Bad Dürkheim, Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf und Köln.„Ich freue mich, dass S-thetic neben München nun den zweiten Standort in Bayern eröffnet hat und ich unsere Patienten aus der Region Nürnberg dabei unterstützen darf, sich mit ihrer persönlichen Erscheinung rundum wohlzufühlen“, so Dr. Döll.In der S-thetic Praxisklinik Nürnberg werden schönheitschirurgische Eingriffe wie Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen, Facelift, Bauchstraffungen und Lidkorrekturen als stationäre wie auch ambulante Behandlungen angeboten.„Zur Aufwertung Ihrer individuellen Erscheinung wende ich vor allem innovative und schonende Verfahren an. Bei S-thetic kommen nur Technologien in Frage, deren Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist und die uns zu 100 % überzeugt haben“, erklärt Dr. Döll.Minimalinvasive Eingriffe wie Faltenunterspritzungen, die lasergestützte Fettabsaugung (Laserlipolyse) zur Behandlung hartnäckiger Fettpolster sowie die Hyperhidrosebehandlung mittels Laser (Verfahren gegen übermäßiges Schwitzen) werden direkt in der Praxisklinik durchgeführt.Für operative Eingriffe wie etwa Brustoperationen wird auf ein erstklassig ausgestattetes Operationszentrum, die Elisee Klink in Nürnberg, zurückgegriffen.„Bei S-thetic haben wir einen besonderen Qualitätsanspruch: Vom ersten Kontakt bis zur Nachsorge bieten wir höchste Qualität – in medizinischer Hinsicht wie auch beim Service“, versichert Dr. Döll.„Ich lege aus diesem Grund großen Wert auf eine ausführliche Aufklärung meiner Patienten. Durch das Gespräch und den Abgleich der individuellen Erwartungen mit den tatsächlich möglichen Ergebnissen stelle ich sicher, dass sie zur Umsetzung ihrer Schönheitswünsche die bestmögliche Behandlung bekommen.“Sie sind an einer Beratung durch Dr. Döll in der S-thetic Praxisklinik Nürnberg interessiert? Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme und vereinbaren gerne einen persönlichen Beratungstermin.Zur honorarfreien Veröffentlichung.Bildmotive oder Firmenlogo bitte bei Bedarf beim Pressekontakt anfragen. Über die Veröffentlichung in Ihrem Medium würden wir uns sehr freuen.



Bildinformation: Dr. med. Marco Döll ist ärztlicher Leiter der S-thetic Praxisklinik Nürnberg. / ©S-thetic