Weissenhäuser Strand: Anmeldestart für die Manni Kaltz Fußballschule 2017

31. Januar 2017 - Ab sofort können sich Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren zur Manni Kaltz Fußballschule 2017 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee anmelden. Die Kurse finden ab dem 3. Juli bis zum 31. August 2017 jeweils von Montag bis Donnerstag statt. Die Kinder trainieren jeden Tag zwei Stunden mit Trainern, die überwiegend ehemalige Bundesliga-Spieler sind. Manfred Kaltz ist Vize-Weltmeister, dreimaliger Deutscher Meister und DFB Pokalsieger."Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die Manni Kaltz Fußballschule bei uns am Weissenhäuser Strand stattfindet. Für die Mädchen und Jungen ist es immer ein tolles Erlebnis von Trainern mit viel Erfahrung im Profisport zu lernen - und der Spaß kommt auch nicht zu kurz", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand."Motivation, Aufmerksamkeit und Disziplin der Kinder sind im Beisein der ehemaligen Bundesligaspieler besonders groß - so sind in kurzer Zeit enorme Leistungssprünge möglich. Ich möchte den Kindern gerne etwas beibringen", sagt Manni Kaltz.Die Teilnahme pro Camp kostet je Kind 135,00 Euro und beinhaltet die Trainingseinheiten, Trikot, Hose, Stutzen, eine Urkunde mit Foto, Autogramme, einen Pokal und Lunch. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de . Anmeldungen werden per Mail unter info@weissenhaeuserstrand.de oder telefonisch unter 04361-5540 entgegengenommen - auch an der Rezeption des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand können Eltern ihre Kinder anmelden.