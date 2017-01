Clevere Spartipps – wie man im Alltag viel Geld sparen kann

(fair-NEWS)

31.01.2017. Alles kostet Geld: Haus, Miete, Strom, Heizung, Essen. Und manchmal ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Viele kennen das Problem. Das Leben wird immer teurer und Mehreinnahmen sind nicht in Sicht, da hilf nur sparen. Doch wie? Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) zeigt Möglichkeiten, wie man Geld sparen kann und gibt dazu clevere Spartipps.Möglichkeiten zum Geld sparen gibt es in vielen Bereichen. So gibt es beispielsweise clevere Spartipps wie die Führung eines Haushaltsbuches, die Kontoführungsgebühren von Banken vergleichen oder einfach täglich etwas ins Sparschwein zu stecken um Geld zu sparen. Manch einer kann sogar staatliche Förderungen in Anspruch nehmen, wie z.B. die Beantragung von Wohngeld oder Heizungszuschuss.„Auch beim Thema Strom gibt es clevere Spartipps. Sei es durch den Wechsel des Stromanbieters oder durch Senkung des Verbrauchs, zum Beispiel durch die Installation von LED-Lampen im Haus. Manch einer hat einen alten zweiten Kühlschrank im Keller. Es kann sich durchaus lohnen, diesen stillzulegen, wenn er nur sehr wenig gebraucht wird. Auch beim Wäsche trocknen kann man Geld sparen, wenn man anstatt des Wäschetrockners ab und zu die Wäscheleine benutzt“, rät Jürgen Buck, Vorstand der GVI.Viele clevere Spartipps zeigt die Geld und Verbraucher e.V. unter www.geldundverbraucher.de , in der Rubrik „Gratis“ (Clevere Spartipps) und stellt sie kostenlos zur Verfügung.