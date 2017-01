CitrinSolar: Kompakte Systemspeicher im Baukastenprinzip

(fair-NEWS)

(NL/5144256619) Mit den Speichern CS Fresh und CS Hygienic stellt der Moosburger Solar- und Speicherspezialist CitrinSolar zwei neue Systemspeicher vor, die im CitrinSolar-Plug & Play-Baukastenprinzip praktisch an alle Herausforderungen eines modernen Heizsystems angepasst werden können. So lassen sich mit wenigen Handgriffen mittels einer optionalen Heizkreisstation bis zu 2 Heizkreise mit Hocheffizienzpumpe anschließen.Dank des durchdachten Systems geht der Anschluss schnell und ohne zusätzliche Verrohrung von der Hand: Die Heizkreisstationen docken einfach am Speicher selbst an. Halterungen und Rohranschlüssen dafür sind bereits vorgesehen. Eine Solarstation mit Hocheffizienzpumpe und großem, integrierten Lufttopf ist vorinstalliert. Um eine kompakte und aufgeräumte Optik zu gewährleisten, verschwinden die Einzelkomponenten sowie deren Verrohrung unter der passenden, mitgelieferten Metallabdeckhaube.Beide Speicher bieten alle Vorteile des CitrinSolar Plug & Play-Baukastenprinzips, unterscheiden sich aber durch die Art der Brauchwassererwärmung. Der CS Fresh setzt auf das CitrinSolar Brauchwassermodul F35, mit leistungsstarkem Plattenwärmetauscher für tiefste Rücklauftemperaturen und höchste Schüttleistungen. Der CS Hygienic nutzt dagegen ein sehr leistungsfähiges DVGW-konformes Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip.Damit die Installation der gesamten Heizanlage möglichst kompakt gehalten werden kann, lassen sich die Solarstation und die Heizkreisstationen sowie auch alle CitrinSolar-Regler mit einer dafür vorgesehenen Halteplatte an den Speichern anbringen. Bei der Entwicklung der neuen Speichergeneration haben die Spezialisten von CitrinSolar großen Wert auf eine einfache und schnelle Montage gelegt.Die Speicher sind bereits steckfertig elektrisch vorverdrahtet und auch die Außenverrohrung geht mit wenigen Handgriffen vonstatten. Alles passt perfekt zusammen und ist aufeinander abgestimmt - eben Plug & Play. Alle Anschlüsse für Brauchwasser, Solar- und Heizkreise werden von oben zugeführt. Anschließend verschwindet die komplette Verrohrung unter der Metallabdeckhaube, die für eine kompakte und aufgeräumte Optik der Gesamtanlage sorgt. Dank der Integration aller Komponenten in oder am Speicher beschränkt sich der Platzbedarf für die gesamte Installation auf gerade einmal 1 m².Wie man es von einem Solar- und Speicherspezialisten erwartet, glänzen die zwei Systemspeicher auch bei der Innenausstattung mit effizienter und zuverlässiger Technik. Der in den Speichern integrierte Sphärentauscher garantiert eine äußerst effiziente Nutzung der Solarwärme. Dabei wird die Energie einfach und schnell thermohydraulisch eingeschichtet. So lässt sich die Solarwärme bei Bedarf ohne Umwege, zum Beispiel zur Warmwasserbereitung nutzen.Dank des thermohydraulischen Betriebs kann auch auf ein teures 3-Wege-Umschaltventil im Solarkreislauf verzichtet werden. Das spart Geld und Montagezeit. Zudem erhöht ein Rücklaufschichtkanal zusätzlich die Schichtleistung der Systemspeicher.Der CS Fresh ist zusätzlich mit einer Brennwertlanze ausgerüstet. Diese reduziert die Strömungsgeschwindigkeit, sodass sich der Vorlauf mit seinen hohen Temperaturen ohne Verwirbelungen in den oberen Warmwasserbereitschaftsteil des CS Fresh einschichtet. Auf diese Weise wird die Wärme des Brennwertkessels immer optimal für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt. Damit die Wärme möglichst lange im Speicher bleibt, sorgt die hochwertige Faservliesisolierung Iso aus eigener Produktion für zuverlässige Dämmung.Die CitrinSolar-Systemspeicher CS-Fresh und CS-Hygienic werden mit Volumina von 825 oder 1000 Litern geliefert. Die größeren Modelle benötigen nicht mehr Stellfläche und unterscheiden sich lediglich durch eine 20 cm höhere Ausführung mit einem Gesamtmaß von 2088 mm.



Bildinformation: CitrinSolar: Kompakte Systemspeicher im Baukastenprinzip