Master Lin Naturkosmetik auf der Vivaness 2017

(fair-NEWS)

In Master Lin, der zertifizierten Luxus-Naturkosmetikmarke aus Österreich, verschmilzt die Traditionelle Chinesische Medizin mit dem Know-how des 21. Jahrhunderts. Die Vivaness in Nürnberg bietet die Chance die Produkte von Master Lin vor Ort (Halle 7A, Stand 360) kennenzulernen.Schönheit, Anmut und ein makelloser Teint: Die chinesischen Kaiserinnen waren berühmt dafür ihre Schönheit mithilfe geheimer Rezepturen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bis ins hohe Alter zu bewahren. Ihre Schönheitsgeheimnisse wurden aufgezeichnet, streng bewacht und bilden heute die Basis der Produkte von Master Lin.Die Idee zu Master Lin Naturkosmetik stammt von ihrem Namensgeber: einem buddhistischen Mönch, Feng Shui Meister und renommiertem Experten fernöstlicher Kräuterheilkunde. Auf Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin entwickelte er die Luxus-Naturkosmetik-Linie. Die jahrtausendealten Rezepturen, die bis zu den chinesischen Kaiserhöfen zurückverfolgt werden können, wurden durch Elemente der Aromatherapie, Alchemie und Spagyrik ergänzt. Master Lin Naturkosmetik vereint das Wissen der TCM mit modernster Technologie und wird heute in Österreich produziert.Vollkommen ausgeglichene Rezepturen mit Feingold und Perle bilden die Basis der perfekt aufeinander abgestimmten Pflegeprodukte für Gesicht und Körper. Sie bringen die Haut auf ganz natürliche Weise wieder ins Gleichgewicht und sorgen für Spannkraft, Vitalität und Frische.Das Sortiment umfasst aktuell 20 Produkte. Jedes Produkt ist für alle Hauttypen geeignet.Weitere Informationen: www.masterlin.at und https://www.facebook.com/MasterLinCom/