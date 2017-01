Dr. Stress auf W.I.N. Women in Network Business-Kongress in München

(fair-NEWS)

Frauen müssen meist mehr leisten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen, die ein Mann viel leichter erlangt. Und sie haben den Anspruch an sich selbst, das auch zu schaffen. Da kommt Stress auf und Frau selbst oft viel zu kurz. Die aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Unternehmerin und Ärztin Dr. med. Sabine Schonert-Hirz - überwiegend in den Medien als Dr. Stress unterwegs - gibt auf dem Business Kongress W.I.N. Women in Network, der vom 03. bis 04. Februar in München stattfindet, einen Workshop zum Thema "Liebe deinen Stress und überlebe deine Karriere".Neueste Erkenntnisse aus der Hirn- und Stressforschung zeigen: Wer nicht lernt, mit spontanen Impulsen aus der eigenen Persönlichkeit oder der verführerischen Außenwelt klug und willensstark umzugehen, hat weniger Erfolg und läuft Gefahr, im digitalen Dauerstress zu versinken. Vielleicht sogar krank zu werden. "Doch die Impulskontrolle ist trainierbar", weiß Schonert-Hirz und fährt fort: "Damit bleibt die Stressbalance erhalten, denn ganz ohne Stress geht es nicht. Es ist in der Tat so, dass wir ihn als Energiequelle für alle unsere Aktivitäten brauchen."Die Teilnehmerinnen des Workshops mit Dr. Stress erfahren neben den 5 Todsünden, die es unbedingt zu vermeiden gilt, ebenso die 5 Starkmacher, die es möglich machen, den eigenen Stress in Energie umzuwandeln - die dann wiederum direkt ins Business fließen kann. "Frauen haben 5 Stresserzeuger. Sind diese erst einmal bewusst, kann man sich auch viel besser mit ihnen auseinandersetzen und sie mit den Starkmachern kombiniert für einen besseren Umgang mit Stress verwenden", erklärt die Stress-Expertin.Dr. Stress geht es nicht darum, Stress zu minimieren. Sie legt ihren Fokus darauf, Stress in einer Balance zu halten und aus ihm die Energie, Lebensfreude und Leistungskraft herauszuziehen, die jeder persönlich braucht. Im Workshop mit Dr. med. Sabine Schonert-Hirz am 04. Februar um 14 Uhr im Leonardo Hotel in München können sich die Teilnehmerinnen alles holen, was sie für ihre eigene Stressbewältigung brauchen - denn die Stress-Expertin hat alles selbst getestet.Nähere Informationen zum Business-Kongress für Frauen: <a href="www.win-business-kongress.com">www.win-business-kongress.com</a>Weitere Informationen zu Dr. med. Sabine Schonert-Hirz: <a href="www.doktor-stress.de/">www.doktor-stress.de/</a>



Bildinformation: Dr. med Sabine Schonert-Hirz mit ihrem Workshop ‘Liebe deinen Stress und überlebe deine Karriere’