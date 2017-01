Jungbrunnen Terme di Saturnia

(fair-NEWS)

München/Saturnia - Seit Jahrtausenden sprudelt das Heilwasser in der Therme von Saturnia und bietet den Badegästen in der südlichen Toskana eine Art "Quelle ewiger Jugend". Im Terme di Saturnia Spa & Golf Resort erfahren die Gäste dies nicht nur durch die Heilkraft des Wassers, sondern auch durch das mehrfach ausgezeichnete Gastronomiekonzept.Mit dem Programm "Rebalance@Saturnia" strebt das Fünf-Sterne-Resort für seine Gäste eine umfassende Regeneration und Verjüngung an. Neben dem 37°C warmen Thermalwasser aus dem natürlichen Krater, den sportlichen Angeboten und einem medizinischen Spa-Konzept, spielt die richtige Ernährung hierbei eine maßgebliche Rolle.Das kulinarische Konzept wird in den beiden Restaurants, dem "Aqualuce" und dem zum sechsten Mal in Folge mit 1 Michelinstern ausgezeichneten "All"Acquacotta", umgesetzt. Auf der Suche nach Genuss und Zufriedenheit beziehen sich beide Restaurants auf die Konzepte der "Farm to Table"- sowie die "0 km"-Philosophie. Ähnlich wie bei der "Slow Food"-Bewegung wird auf Qualität, Authentizität und Nachhaltigkeit regionaler Produkte gesetzt. Die Terme di Saturnia hat hierfür einen üppigen Gemüsegarten angelegt, der die Restaurants des Hauses mit frischen Zutaten versorgt und das Geheimnis der leichten Küche ist.Die Heilkraft des schwefelhaltigen Wassers unterstützt zudem die Ernährungsumstellung. Das mineralreiche Wasser begünstigt in kleinen Schlucken auf nüchternen Magen getrunken die Verdauungsprozesse im Magen-Darm-Trakt. Außerdem wirkt sich ein Bad im toskanischen "Jungbrunnen" positiv auf das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem, die Muskulatur und die Atemwege aus.



Bildinformation: (Foto: Standortinitiative Weilimpark) Panoramaaufnahme Gewerbestandort Weilimpark, Stuttgart (Bildquelle: Markus Bachmann)