Mit dem Kreiselmäher zum Traumrasen

Der perfekte Rasen erfordert Hege und Pflege. Das muss weder kosten- noch zeitintensiv sein: Ein zentraler Punkt ist die Gerätschaft. Als ein ausgesprochen nützlicher Helfer erweist sich der mit einem Benzinmotor angetriebene Kreiselmäher.Auch wenn der eine oder andere Heimwerker und Gartenfreund mit dem grünen Daumen auf den großen Konkurrenten des Kreiselmähers, den Balkenmäher, schwört, wird dieser immer mehr vom praktischen Kreiselmäher mit seinen rotierenden Bewegungen verdrängt.Der praktische Hochgrasmäher hat einen drehenden Teller, auf dem vier Klingen angebracht sind. Fans schwören auf den sehr sauberen Schnitt aufgrund der Fliehkraft. Wenig Vibration, kein Rupfen und ein Schnittgut, das man bestens weiterwenden kann.Die tolle Maschine ist auch unter dem Namen Hochgrasmäher bekannt. Die rotierenden Bewegungen kommen vor allem für hohe Rasenbeständen, Gestrüpp oder Unkraut zum Einsatz. Ein höhenverstellbaren Lenkholm und mehrere beweglich gelagerten Messer bieten im anspruchsvollen Gelände große Flexibilität. Zu dem absoluten Eckpunkten, auf die es bei der Auswahl zu achten gilt, zählen ein leistungsstarker Motor und die Ackerstollenbereifung.Kreisel- und Balkenmäher habe im Vergleich in vielerlei Hinsicht das Nachsehen. Das zeigt sich auch schlicht daran, dass Bauern im Großen und Ganzen auf den Kreiselmäher setzen. Immerhin kann dieser nicht nur hauchdünnen Zierrasen, sondern auch Gestrüpp bis zu einem Durchmesser von rund vier Zentimetern schneiden.Muss man den Messersatz ersetzen, kommt jeder für den Kreiselmäher weit billiger als der anderer Gerätschaft. Hohes Gras, Gestrüpp und Unkraut bearbeitet er mit einem sauberen Schnittbild und einem höhenverstellbaren Lenkholm.Das Mähen in unebenem Gelände geht mit dem Kreiselmäher leicht von der Hand, und das Schnittgut kann man flugs als Frischfutter für allerleih Getier oder Heu einsetzen. Auch im Kleingarten lohnt sich die Anschaffung dieses guten Stückes - die ideale Rasenpflege überlässt man am besten dem Kreiselmäher. Die Verwendung macht Spaß und erweist sich als ausgesprochen effektiv.Mehr Informationen gibt es hier: https://www.kreiselmaeher.net