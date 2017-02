HR BarCamp 2017: Sponsor JobUnicorn verlost Last-Minute-Ticket

(fair-NEWS) Das HR BarCamp feierte 2016 sein 5-jähriges Jubiläum, am 16. März geht es nun in die sechste Runde, die Veranstaltung ist bereits seit Wochen ausgebucht. Das Jobportal jobunicorn.com unterstützt den innovativen HR-Kongress als einer der offiziellen Sponsoren und verlost bis 28. Februar 2017 ein exklusives Ticket für die begehrte Veranstaltung.



Mehr as 170 hochkarätige Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden am 16. und 17. März im Berliner Hotel „Ellington“ erwartet. Tausende Tweets mit dem Hashtag #HRBC17 werden die Innovationen an die daheimgebliebenen Kolleginnen und Kollegen weitertragen und somit auch eine Diskussion außerhalb der Veranstaltung selbst befeuern.



Als thematischer Rahmen für die Veranstaltung gelten folgende Themengebiete:



Enterprise 2.0: Wissenstransfer, Collaboration, Remote Working, Data driven HR



Recruiting: Employer Branding, Cultural Fit, Job-Matching, Active Sourcing



New Work: Crowdworking, Candidate Journey, neue Teilzeitmodelle



Durch das Format eines BarCamps, auch „Nicht-Konferenz“ genannt, ist eine genauere Themeneingrenzung im Vorfeld nicht möglich. Denn diese innovative, dialogorientierte Veranstaltungsform mit offenen Workshops sorgt dafür, dass die Teilnehmer vor Ort über die Inhalte und den Ablauf der Tagung abstimmen.



Große Bühne für junges Start-Up



„Das HR BarCamp hat sich in den letzen fünf Jahren einen Ruf als innovatives HR-Event im deutschsprachigen Raum erarbeitet und hebt sich erfrischend anders und hochinnovativ aus den üblichen Veranstaltungen für Personalentscheider hervor – mit Ablegern in Wien und Zürich. Für uns als junges HRtech Start-Up ist es ein Ehre auf diesem Event vertreten zu sein.“, erklärt Stefan Wölcken, zuständig für Marketing und Kommunikation beim Job-Matching-Portal jobunicorn.com.



Wer keines der begehrten Tickets, die innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft waren, ergattern konnte, kann noch bis Dienstag, den 28. Februar 2017 um 16 Uhr eine exklusive Freikarte gewinnen.



So gibt es das Gratis-Ticket:



Einfach bis Dienstag, 28. Februar 2017 um 16 Uhr auf jobunicorn.com/hrbc17 zum JobUnicorn-Newsletter anmelden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird noch am gleichen Tag informiert.