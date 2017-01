(fair-NEWS)

Bei der Wahl der Krankenversicherung müssen sich Steuerberater mit einer Fülle an Fragen auseinandersetzen: Worauf sollten Angestellte, worauf Selbstständige achten? Wann macht die private Krankenversicherung Sinn? Wann sollte man lieber auf gesetzliche Anbieter zurückgreifen?Diese Fragen beantwortet Bettina Schmidt in der eBroschüre "Die Wahl der richtigen Krankenversicherung für Steuerberater". Die Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht führt kompakt und verständlich durch alle relevanten Gesetze und Richtlinien. Damit bietet die eBroschüre sowohl Berufsanfängern als auch Erfahrenen eine praktische Orientierungshilfe, um die Krankenversicherung zu wählen, die für die individuelle Lebens- und Berufssituation am geeignetsten ist.Weitere Themen der kostenlosen eBroschüre- Wer kann zwischen privater und gesetzlicherKrankenversicherung wählen?- Worauf sollten Steuerberater besondersachten?- Prägnante Beispiele und hilfreiche PraxistippsDie Broschüre ist gratis und steht beim NWB-Verlag im PDF-Format zum Download bereit: <a href="http://bit.ly/2jgIdFC"> http://bit.ly/2jgIdFC</a>



Bildinformation: Die Wahl der richtigen Krankenversicherung für Steuerberater