MeinCupcake erweitert Fondant-Zubehör mit Prägestempeln

Köln, 31.01.2017 – Individuelle Tortenkreationen gehören zur großen Kunst im Backbereich. Zum ideenreichen Dekorieren gehört aber nicht nur der Fondant. Wer einzigartige Meisterwerke schaffen möchte, greift auf sein persönliches Fondant-Zubehör zurück. Für MeinCupcake.de Grund genug, das Sortiment mit Prägestempeln von Patchwork Cutters zu erweitern.Schon seit Jahren erfreut sich das Dekorieren von Torten in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Denn immer mehr Hobby-Bäcker und -Konditoren entdecken dieses Thema für sich. Dabei steigen ständig die eigenen Ansprüche. Kaum steht eine Motivtorte auf der Kaffeetafel, wird schon das nächste Back-Projekt geplant. Dabei gilt meistens der Grundsatz: Möglichst individuell!Allein die Torte oder das Gebäck mit Fondant einzudecken reicht dabei nicht mehr aus. Backenthusiasten nennen deshalb ein mehr oder minder großes Repertoire an Fondant-Zubehör ihr Eigen. Zum hilfreichsten Fondant-Zubehör zählen sicherlich die Prägestempel. Damit lassen sich mit wenigen Handgriffen dekorative Formen in den Fondant für die Torte drücken.Fondant-Zubehör mit großer ThemenvielfaltUm Bäckern und Konditoren noch mehr Freiheit beim Verzieren des Gebäcks zu geben, hat MeinCupcake verschiedene Präge-Sets von Patchwork Cutters neu in das Sortiment aufgenommen. Das neue Fondant-Zubehör besticht durchweg mit einem großen Spektrum an Motiven, das jede Torte in ein einzigartiges Ambiente eintauchen lässt.So bringen Sie mit dem Präge-Set „Safari Silhouette“ die bunte Mischung der afrikanischen Tierwelt auf Ihr Gebäck. Mit Affen, Löwen, Giraffe, Elefanten oder Nashorn können Sie damit spielerisch den Artenreichtum der Savanne auf Ihrer Torte abbilden.Mit dem Fondant-Zubehör „Läufer Silhouette“ überraschen Sie begeisterte Jogger. Das Präge-Set gibt Ihrem süßen Kunstwerk eine dynamische Note und wartet mit sechs verschiedenen Möglichkeiten auf, Läufer aus Fondant oder Blütenpaste auszustechen.Wer es gerne etwas ruhiger mag, kann auf das Fondant-Zubehör „Yoga Silhouette“ zurückgreifen. Dieses Präge-Set beinhaltet 12 Ausstecher aus Kunststoff, die unterschiedliche Yoga-Stellungen illustrieren und somit pure Entspannung vermitteln.Fondant-Zubehör als Stempel und als Ausstecher einsetzbarDas Fondant-Zubehör von Patchwork Cutters kann dabei auf zweierlei Arten verwendet werden. Zum einen ist es als Prägestempel einsetzbar. Dazu werden nur die Umrisse leicht in den Fondant hineingedrückt. Andererseits lässt sich dieses Fondant-Zubehör auch klassisch als Fondant-Ausstecher benutzen. Dann werden die Figuren einfach aus der Zuckerpaste herausgetrennt.Patchwork Cutters wurde 1994 von Marion Frost in England gegründet und steht seit jeher für besonders kreative Ideen beim Tortendesign. Fondant-Zubehör aus dem Hause Patchwork Cutters überzeugt durch klares Design, dass dank der leichten Handhabung in kurzer Zeit für jeden umsetzbar ist. Zu den bekanntesten Produkten von Patchwork Cutters zählen Fondant-Zubehör, wie Prägestempel mit Rosen-, Schleifen- oder Diamanten-Motiven, die sich hervorragend für Hochzeitstorten eignen. Doch auch jede Menge thematische Präge-Sets finden sich für nahezu jeden Anlass im Produktportfolio.Über die CAKE MART GmbHDie Präge-Sets von Patchwork Cutters finden Sie im Onlineshop von MeinCupcake.de unter www.meincupcake.de/shop/Fondant-Zubehoer/ . Hier gibt es auch noch weiteres Fondant-Zubehör von namhaften Herstellern wie FMM Sugarcraft, Nordic Ware, Wilton, JEM oder Städter zu entdecken. MeinCupcake.de ist ein Label der CAKE MART GmbH. Seit 2010 bietet der Shop ein großes Sortiment an Backzubehör und Backzutaten für kreatives und individuelles Backen. CAKE MART ist dabei nicht nur online aktiv, sondern unterhält auch im stationären Handel aktuell drei Filialen in Köln, Duisburg und Düsseldorf.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: presse@meincupcake.deWeb: www.meincupcake.de



Bildinformation: MeinCupcake erweitert Fondant-Zubehör mit Prägestempeln