Seit 66 Jahren steht die Marke BALLY WULFF für eine enge Partnerschaft mit Aufstellunternehmen im Gastronomie-Segment. Kaum ein anderer Hersteller versteht es, seine Produkte und Serviceleistungen so zielgerichtet auf die dortigen Anforderungen zuzuschneiden. Jetzt startet das Unternehmen eine Kommunikationskampagne, die bewusst auf diese spezifischen Kunden zugeschnitten ist.Angefangen hatte die Erfolgsgeschichte der Berliner bereits im Jahr 1950. Schon damals war BALLY WULFF der Trendsetter der Branche und hat sich seitdem die Fähigkeit bewahrt, immer wieder mit Innovationen auf den Markt zu gehen.Die langjährige Erfahrung wird nun durch eine außergewöhnliche Werbeaktion symbolisiert. Gemeinsam mit der Agentur „das herz“ aus Kronberg bei Frankfurt entstand die Idee, im Rahmen einer Anzeigenkampagne visuell durch die verschiedenen Jahrzehnte zu führen, in denen BALLY WULFF seine Kunden begleitet hat. Der Slogan „Gastro Experten seit 66 Jahren“ unterstreicht das optische Konzept – ab Unternehmensgründung und damit ab den 50er Jahren wird jedes Jahrzehnt durch eine eigene Anzeige dargestellt. Dabei treffen typische Szenen aus der Gastronomie auf die aktuellen, am Markt befindlichen Geldspielgeräte von BALLY WULFF.„Die Werbeoffensive unterstreicht unsere Expertise sowie unseren Bekanntheitsgrad bei Aufstellunternehmern in der Gastronomie und zeigt auf, dass wir über die gesamte Zeit hinweg einen engen Schulterschluss mit unseren Kunden geschaffen haben“, erklärt Francesco Vescio, Leiter Marketing und PR bei BALLY WULFF. Neben der Solidarität und dem damit verbundenen Versprechen für eine weiterhin hohe Relevanz der BALLY WULFF Gastro-Produkte, soll die Anzeigenkampagne Spaß machen und sich mit einem Augenzwinkern von den oft einheitlichen Werbeauftritten der Mitbewerber abgrenzen.Abgerundet wird die Aktion durch verschiedene Maßnahmen. So werden die Anzeigen durch Poster und passende Werbemittel für Spielgäste begleitet. Zudem hat BALLY WULFF zu einem Gastro-Gipfel im März dieses Jahres geladen und nimmt die Teilnehmer der Veranstaltung mit auf eine spannende Reise in die Zukunft der Branche.„BALLY WULFF war und ist ein wichtiger Partner für Gastronomie-Aufsteller“, weiß Francesco Vescio. „Es war an der Zeit, dass wir unsere Expertise für dieses Fachgebiet mit einer gesonderten Initiative bewusst nach außen stellen.“ Und dass dieses Engagement auch noch kreativ gestaltet werden kann, beweist die Gastro-Kampagne, die auf ein ganzes Jahr ausgelegt ist. „Freuen Sie sich also schon jetzt auf unsere Anzeigen, die Ihnen über die nächsten Monate immer wieder schöne Erinnerungen an damals ins Gedächtnis bringen werden“, verspricht Geschäftsführer Lars Rogge abschließend.



Bildinformation: Gastro Experten seit 66 Jahren