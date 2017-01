(fair-NEWS)

Presseinformation :Nach monatelanger konzeptioneller Vorbereitung und fotografischer Umsetzung ist es endlich soweit : Daniela Müller, Betreiberin des Online-Marktplatzes shopandmarry und Tanja Wesel, Fotografin von tausendschön photographie präsentieren das Inspirations- und DIY - Buch "Selbst ist die Braut".Seit vielen Jahren sind Daniela Müller und Tanja Wesel in der Hochzeitsbranche tätig.Daniela Müller betreibt den Online-Marktplatz shopandmarry, der auf einer einzigen Webseite ausgesuchte und besondere Hochzeitsprodukte aus den Bereichen Brautmoden, Accessoires, Kopfschmuck, Dekoration und Papeterie, bündelt. Weiterhin betreibt sie den Blog www.blog.shopandmarry.de, der regelmäßig über die neuesten Trends im Hochzeitsmarkt informiert und viele DIY - Hochzeitsdekorationen zeigt.Tanja Wesel arbeitet als selbständige Portrait- und Hochzeitsfotografin.Sie hat einen speziellen Blick für die Emotionen, die Menschen miteinander und untereinander austauschen und fängt diese mit ihren Bildern ein.Gemeinsam entwickeln die beiden seit vielen Jahren DIY - Hochzeitskonzepte zum Nachmachen, die regelmäßig in bekannten Printmagazinen und auf verschiedenen Onlineplattformen gezeigt werden und geben Workshops unter dem Namen "brautflüstern", www.brautfluestern.de.Aus der gemeinsamen Tätigkeit heraus, hat sich die Idee zu dem Inspirations- und DIY - Buch "Selbst ist die Braut", entwickelt."Selbst ist die Braut" besteht aus 143 Seiten und zeigt unterschiedliche Hochzeitskonzepte zu den Themen Klassisch - Romantisch - Vintage - Urban - Münsterliebe und Winter. Alle Hochzeitskonzepte sind so aufgebaut, dass sie komplett nachgemacht werden können. Weiterhin finden sich in dem Buch, verschiedene Papeterie-Vorlagen, die man sich kostenlos über die Seite www.blog.shopandmarry.de downloaden kann."Selbst ist die Braut" kostet EUR 24,94 und ist online über www.shopandmarry.de und über http://hochzeit.tausendschoen-photographie.de/shop/, sowie in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften, zu erwerben.Weitere Informationen :www.shopandmarry.dewww.tausendschoen-photographie.deinfo@shopandmarry.de



