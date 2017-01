Die Sommer Kollektion 2017 ist online: Dakine Shop überzeugt mit funktionellen Produkten und neuen Designs

(fair-NEWS)

Der Winter ist noch nicht ganz zu Ende, doch Dakine steigert mit seiner aktuellen Backpack Kollektion in den neuen Trendfarben die Vorfreude auf den Frühling & Sommer. Die neuesten Farbtrends der brandneuen Dakine Spring Kollektion 2017 überraschen mit ihren bunten Streifen und Ethno-Mustern.Als Farb-Highlights für Damen gelten in der diesjährigen der Sommer-Kollektion das neu entwickelte Farbmuster Cortez mit Querstreifen in zurückhaltendem Grau und Dunkelblau, sowie das Farbmuster Zanzibar, das bunte Fashion-Akzente setzt.Das neuartige Stacked Design für Jungs und Herren setzt sich hingegen aus schlichten Schwarz- und Grautönen Black zusammen und passt so zu lässigen Schul- & Freizeit Styles. Dieses Farbmuster findet sich in der neuen Dakine Spring & Summer Kollektion vor allem bei Schulranzen, Reisegepäck und Dakine Accessoires wieder.Weiterhin hat die hawaiianische Marke auch 2017 wieder zahlreiche Blumen- und Nature-Prints in die Kollektion mit aufgenommen. Die Farbe Inkwell kombiniert Nature Prints mit schwarz-weiß und zeichnet sich schon jetzt im Online Shop als einer der Topseller der neuen Kollektion ab. Mit der Dakine Farbmustertabelle kann der Kunde die farbliche Abstimmung seines Outfits gut koordinieren.Eines der technisch innovativsten Produkte aus der brandneuen Frühlings- und Sommerkollektion ist der Dakine Split Adventure Pack. Dieser Reiserucksack verfügt bei 38 Litern Stauraum über die praktische Fächeraufteilung eines Koffers. Durch die ergonomisch geschäumte Rückenplatte und die atmungsaktiven Schultergurte aus luftdurchlässigen Air-Mesh Material lässt sich der Rucksack auch bei viel Gepäck auf dem Rücken tragen.Darüber hinaus sollen auch dieses Jahr Dakine Klassiker wie der Testsieger Campus, der Dakine Mission und der beliebte Schulrucksack Dakine Prom die Kunden im neuen Design überzeugen.Seit seiner Gründung 1979 steht Dakine bei seinen Produkten für ein unvergleichliches Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Wie jede Saison, so fließen auch 2017 die Ideen und Erfahrungen der professionellen Dakine Shop Teamrider in das Design und die Entwicklung der Produkte mit ein.Die neue Spring Kollektion ist ab sofort im Dakine Online Shop erhältlich. Weitere Informationen zu den aktuellsten Dakine Designs finden Sie unter: