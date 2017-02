Die Beratungsfirma 4vestor GmbH erweitert ihr Geschäftsfeld

Pressemitteilung von 4vestor GmbH

Seit Januar ist die Beratungsfirma auch im Gründerbereich tätig

(fair-NEWS) Die bisher nur im Unternehmensberatungsbereich tätige Beratungsfirma 4vestor GmbH



Der Geschäftsführer Johannes Weber begründet den Schritt wie folgt:" Wir haben seit längerem immer mehr Anfragen aus diesem Bereich bekommen, sodass wir diesen Bereich nun aktiver mitgestalten möchten. Die Zusammenarbeit mit Start-Ups in der Gründungsphase ist spannend und wir können unsere unternehmerische Erfahrung mit den Gründern teilen.



Seit der partnerschaftlichen Gründung der 4vestor GmbH, ist das Unternehmen bereits im VC Bereich tätig. Zudem haben wir den Bereich Honorarberatung



Bildinformation: 4vestor GmbH - Ihr starker Partner in Sachen Honorarberatung, Gründerberatung, Unternehmensberatung

Die in München ansässige Beratungsfirma 4vestor GmbH ist in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern aktiv. Im Bereich Versicherungen & Geldanlage steht die Firma seinen Kunden als Honorarberater zur Seite. Im Bereich Unternehmensberatung ist 4vestor vor allem für junge innovative Unternehmen tätig, aber auch für börsennotierte Gesellschaften. Das neue Geschäftsfeld Gründerberatung richtet sich an Start-Up Unternehmen, die ganz am Anfang ihres unternehmerischen Wirkens stehen.

