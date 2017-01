11. Darßer Bernsteinwoche lädt vom 4. bis 11. Februar 2017 nach Prerow ein

(fair-NEWS) Seit 2007 lädt das Darß-Museum im Ostseebad Prerow jährlich Anfang Februar zur Darßer Bernsteinwoche ein. Mit einem Erlebnisprogramm rund um das „Gold des Meeres“, darunter Bernsteinwanderungen, -workshops, traditionsreichen Geschichten und dem feierlichen Bernstein-Tanz können Gäste wie Einheimische vom 4. bis 11. Februar eine Woche lang das „Bernsteinfieber“ erleben.



Der Winter an der Küste ist auch die Zeit der Nord- und Oststürme. „Bernsteinwind“ nennen es die Einheimischen. Was dem Sommerurlauber entgeht, ist die raue und ursprüngliche Kraft der Natur zu dieser kühlen Jahreszeit. Seit Urzeiten bringen diese Stürme den Baltischen Bernstein an die Darßer Küste und es gehört zum winterlichen Leben der Bewohner, nach dem Gold des Meeres zu suchen. Früher oft, um durch den Verkauf einen kleinen Zuverdienst zu erlangen, heute überwiegend zur eigenen Freude für die Familiensammlung.



Die Darßer Bernsteinwoche ist daher keine Applikation, sondern findet im authentischen Zeitrahmen statt – nämlich genau dann, wenn auf dem Darß jährlich das „Bernsteinfieber“ ausbricht!



Aus dem Programm der 11. Darßer Bernsteinwoche:



Sonntag, 05.02. und Dienstag, 07.02.17

10:00 Uhr „Bernsteinwanderung“ ab Parkplatz Bernsteinweg westl. Prerow

Geführte Wanderung am Nordstrand, Dauer 2. Stunden, 5 € mit Kurkarte, 6 € ohne Kurkarte



Sonntag, 05.02.17

16:00 Uhr „Sagen und Märchen vom Gold des Meeres“; Lesung für Groß und Klein



Donnerstag, 09.02.17

16:00 Überraschungs-Spezial zur Bernsteinwoche im Darß-Museum



Freitag, 10.02.17

15.00 Uhr „Das Bernsteinkino“ von Detlef Wolf (Berlin), Darß-Museum



Samstag, 11.02.17

20:00 Uhr „Bernstein Tanz“ im Kulturkaten „Kiek In“ Prerow ; Tanzabend mit Live-Musik & Tombola