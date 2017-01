Mousepad mit Gitarren-Grifftabelle „Basic Chords For Guitar“ (Akkordtabelle)

(fair-NEWS)

Um Gitarrenakkorde zu lernen hängen sich nicht wenige Anfänger ein Poster mit den wichtigsten Gitarrengriffen an die Wand. Häufig ist es jedoch schnell eingerissen und wenig ansehnlich, wenn man es mit Nadeln an die Wand gepinnt hat. Wäre es da nicht viel praktischer so eine Akkordtabelle mit einem robusten Alltagsgegenstand zu verbinden?Die Lösung kommt in einem großen Mousepad vom Berliner Tunesday Records Musikverlag daher auf dem die Grifftabelle für Gitarristen in Diagrammen und Fotos aufgedruckt ist. So ein Mousepad ist strapazierfähig und die meisten Computernutzer haben ohnehin eines an ihrem Arbeitsplatz oder PC-Tisch. Statt eines einfarbigen Pads hat man so die wichtigsten Gitarrengriffe stets im Überblick und braucht nichts an die Wand zu pinnen.Auch vom Format (DIN A4 quer mit abgerundeten Ecken) ist das Tunesday „Basic Chords For Guitar“ Mousepad größer als die meisten seiner Art. Das dient zum einen einer guten graphischen Darstellung der Akkorde, zum anderen hat man mehr Bewegungsspielraum auf dem Pad selbst für die Arbeit am Computer. Die Tabelle richtet sich speziell an Gitarren-Anfänger. E s sind die 10 wichtigsten Gitarrengriffe abgedruckt, mit denen man bereits etliche Songs begleiten kann. Damit ist diese Mousepad-Akkordtabelle-Kombination ein ideales Geschenk für angehende Gitarristen, zumal es bei Veröffentlichung zu einem Preis (UVP) von unter 10.- € angeboten wird.Damit die Griffbilder auch lange auf der Oberfläche zu sehen sind, hat das Mousepad eine spezielle Kunststoffbeschichtung, die langes Arbeiten mit einer Computermaus erlauben wird. Die Unterseite besteht aus rutschfestem Kautschuk, was ein unerwünschtes Verrutschen des Pads verhindert. Das hier erwähnte Mousepad mit Akkordtabelle ist sowohl im Musikalienhandel als auch direkt über den Verlag ( www.tunesdayrecords.eu ) zu beziehen.Hintergrundfakten:Jährlich lernen abertausende "Newcomer" das Instrument Gitarre. Der Verlag "Tunesday Records & Publishing" wird selbst von Musikern betrieben, die diese Situation gut kennen. Entsprechend praxisorientiert sind die Angebote von Lehrbüchern, Lehrheften, Playalongs, Lehr-DVDs etc. von diesem Verlag.



Bildinformation: Tunesday Records