Nomination Italy präsentiert neue Kollektionen auf der Inhorgenta

Das Jahr beginnt schwungvoll für Nomination Italy. Passend zum Beginn der Inhorgenta (18. bis 21. Februar 2017) starten die Schmuckexperten aus Italien in ein ereignisreiches Jubiläumsjahr! Gleich zwei brandneue Kollektionen werden auf der Schmuckmesse gelaunched - und das ist vor allem für Fashionistas und Yummies interessant. Denn "Bella" und "Unica" können direkt nach der Messe in ausgewählten Fachgeschäften erworben werden.30 Jahre Nomination - mehr als 30 gute Gründe zu feiern. Mit "Bella" und "Unica" machen die italienischen Designer ihren Fans ein besonderes Geschenk und erweitern ihr Schmucksortiment. So besticht die Bella Edi-tion durch neue Details wie verspielte Herzen, zarte Rauten und feine Quadrate. Besonders Highlight: ein hochwertiges Collier, das auch ohne viel "Blingbling" verzaubert und ganz zum filigranen Stil von Bella passt. Die zweite Kollektion Unica wird Schmuckliebhaber begeistern, die ext-ravagante Details und den großen Auftritt lieben. Auffallende, mit Zirkonia besetze Herzen, abgerundete Rauten und ovale Elemente sind die Hingucker der Kollektion und passen zu jedem Outfit - egal ob elegant oder casual.30 Jahre Nomination - eine Erfolgsgeschichte1987 begann Nomination Itlay seine Reise mit der Erschaffung des Composables - dem einzigartig personalisierbaren Armband aus Edel-stahl. Hinzugekommen sind viele weitere unnachahmliche Fashionkollek-tionen, die Schmuckliebhaber auf der ganzen Welt begeistern. Und auch im Jubiläumsjahr dürfen Fans gespannt sein: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens startet Nomination eine Reihe von Geburtstagsaktionen rund um das Motto "30 Jahre Nomination - born to tell you stories". Man darf sich also auf ein schmuckreiches 2017 mit Nomination Italy freuen.



Bildinformation: „Bella“ und „Unica“ können direkt nach der Messe in ausgewählten Fachgeschäften erworben werden.