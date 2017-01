Apulien-Webseite in frischem, mediterranem Design

(fair-NEWS)

Domus Dompé, der Spezialist für Ferienhaus-Urlaub in Apulien, präsentiert seine neue Webseite www.domus-dompe.com - frisch, hell und in zeitgemäßem Design. Nach der akkuraten Überarbeitung überzeugt die Webseite durch eine klare Struktur, eine übersichtliche Aufteilung und das responsive Webdesign, wodurch sie auf jedem Endgerät einfach zu bedienen ist. Zum Relaunch der 3-sprachigen Webseite gehören auch umfassende, spezielle Informationen und Tools: Suchoptionen, ausführliche Objektbeschreibungen, der stets aktuelle Online-Verfügbarkeitskalender und die eingezeichnete Lage der Domizile. „Unsere neue Webseite ist kundenorientiert und so konzipiert, dass man sich schnell und leicht zurechtfindet“, so die Geschäftsführerin und Inhaberin der Agentur, Irene Dompé-Legrottaglie. Apulien-Portfolio„Lassen Sie sich bei der Planung Ihres Apulien-Urlaubs auf www.domus-dompe.com von Texten, großformatigen Bildern und Impressionen auf der Webseite inspirieren“. Domus Dompé hat eine interessante und vielseitige Kollektion an malerischen Ferienhäusern am Meer, sonnendurchfluteten Strand-Appartements und charmanten Landhausvillen in grünen Oasen zusammengestellt. Zum Start der Saison 2017 finden sich im Portfolio handverlesene Luxus-Ferienvillen mit Privatpool ebenso wie modern designte Stadtappartements. Die für Apulien charakteristischen Trulli und Pajare runden das Angebot ab. Allesamt persönlich ausgewählte, exquisite Villen und Appartements mit dem besonderen Etwas. Domus Dompé bietet das passende Angebot für jeden. Ob eher luxuriös im Premium-Segment oder ein freundlich-familiäres Domizil, ganz nach Gusto, Möglichkeit und Lifestyle.Beispielhafte Villen von Domus Dompé in der neuen Trenddestination ApulienVilla Mediterranea, Ostuni: Mediterrane Lebensart der Luxusklasse. Die charmante, antike Villa präsentiert sich auf einem 11.000 qm großen Anwesen. Die faszinierende, allein stehende Residenz besticht durch den großzügigen Privatpool und den schönen Laubengang. Ein malerisches Urlaubsdomizil für Genießer. Mietpreis: 2.500 € - 5.100 € pro Woche für bis zu 14 Personen.http://domus-dompe.com/packages/villa-mediterranea/Villa Parco Foragno, Ostuni: Luxuriöse, modern interpretierte Villa mit parkähnlichem Garten und großem Pool in idyllischer, absolut ruhiger Hügellage nahe Ostuni – ein Domizil für anspruchsvolle Gäste. Besonderes Highlight: Die Villa wurde um einen antiken spanischen Granatapfelbaum herum gebaut. Mietpreis: 2.600 € - 5.750 € pro Woche für bis zu 9 Personen.http://domus-dompe.com/packages/villa-parco-foragno/ Casa Teresa, Marina di Corsano: An der salentinischen Küste finden Sie in dominierender Lage und nur wenige Schritte vom Meer die beiden charakteristischen Pajare. Umgeben von einem atemberaubenden Panorama und eingetaucht in die herrliche, landschaftliche Szenerie sind sie die ideale Adresse für Ruhesuchende. Mietpreis: € 685 - 1.470 € pro Woche (inkl. Endreinigung und Strompauschale)http://domus-dompe.com/packages/casa-teresa/Über uns - Apulien aus LeidenschaftBei der Wahl der Villen, Ferienhäuser, Strand- und Stadtappartements oder Trulli DOMPE’ berät seine Kunden individuell und kompetent. „Am liebsten sprechen wir mit unseren Kunden persönlich, und Emails werden auch am Wochenende beantwortet“, sagt die deutsch-italienische Geschäftsführerin und diplomierte Übersetzerin. Vor ihrer Zeit als Unternehmerin war sie von 1991 - 2010 in der Italienischen Zentrale für Tourismus (ENIT) in München beschäftigt. Seit Jahren ist die Vermittlung von Ferienhäusern ihre Passion, was zu vielfachen Empfehlungen in namhaften Apulien-Reiseführern geführt hat. Ihre langjährige Erfahrung im deutsch-italienischen Tourismus bringt die ausgewiesene Apulien-Kennerin in Domus-dompe.com mit ein. Apulien fasziniert mit stolzen 800 Kilometern Küste und ist ein bevorzugtes Ziel für Kunst- und Kulturinteressierte. Auch Feinschmecker sind in der Region bestens aufgehoben: Apulien gilt als das Mekka der mediterranen Küche.Detaillierte Informationen über Domus Dompé gibt es unter www.domus-dompe.com oder Tel. +49-(0)8124-52222Belegexemplare bitte nach Möglichkeit an Domus Dompé senden (info@domus-dompe.com).Agentur:



Bildinformation: Domus Dompé