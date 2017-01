Erfolgreiche Rhetorik: Wenn ein Stotterer locker über kunstvolles Sprechen spricht

(fair-NEWS)

Eine ausgefeilte Rhetorik ist ein klares Zeichen für Souveränität und Kompetenz - insbesondere bei Managern, Verkaufsmitarbeitern und Führungskräften. Daher steht hier das Thema "Rhetorik" hoch im Kurs und ist immer wieder Kernpunkt auf Unternehmensveranstaltungen.Eine motivierende Tagung, eine gelungene Kundenveranstaltung oder ein erfolgreiches Seminar wird maßgeblich von den Rednern geprägt. Viele Speaker präsentieren eine Geschichte, die spannend und fesselnd ist und den Vortrag oder sogar den gesamten Abend trägt. Der Zuhörer ist begeistert, nimmt aber oft nur das Gefühl mit, dass die Tagung oder Veranstaltung lediglich unterhaltsam war. Was letztendlich fehlt, ist die Identifikation mit der eigenen Person, den eigenen Problemen und individuellen Ängsten. Der Lernerfolg bleibt aus.Hoffstadt spricht als ehemaliger Stotterer über die Faszination der SpracheAnders beim Speaker Andreas Hoffstadt (Jahrgang 1965) aus Köln. Wenn er über Sprache und die Kunst des Redens spricht, dann ist ein flüssiger und spannender Vortrag garantiert - aber aufgrund seiner eigenen Geschichte nicht selbstverständlich. Hoffstadt hatte in seiner Kindheit selber ausgeprägte Sprachprobleme - er stotterte.Erfolgreich überwand er die eigenen Sprachprobleme und dieses Wissen bereichert seine Vorträge. Somit ist sein ehemaliges Defizit die Stärke in seinen heutigen Seminaren. Er kennt die Ängste, die Anspannungen, aber - und das ist das Wesentliche - er kennt auch den Weg daraus. Durch den offenen Umgang mit dieser Thematik baut Hoffstadt die Distanz zwischen sich und den Veranstaltungsteilnehmern ab. Das offene Klima sorgt für eine wechselseitige Identifikation und gibt dem Zuhörer das Gefühl und die Zuversicht, dass jeder seine Schwächen und Ängste überwinden kann. Denn wenn ein einstiger Stotterer zu einem der führenden Speaker in Deutschland aufsteigt, dann können andere auch ihre Ängste überwinden und mit Wissen sowie Training sowohl im Dialog überzeugen als auch erfolgreich Vorträge halten.Andreas Hoffstadt liefert im Rahmen seiner Kernkompetenzen seit über 20 Jahren unterhaltsames Wissen aus der Praxis für die Praxis. Er kommuniziert komplexe Themen so, dass die Zuhörer neben dem Inhalt auch Werkzeuge für den eigenen Auftritt aus dem Vortrag mitnehmen. Dabei begeistert Hoffstadt kleine Gruppen und Teilnehmer von Großveranstaltungen gleichermaßen. Weitere Informationen unter www.hoffstadt.de



Bildinformation: Andreas Hoffstadt – der einstige Stotterer ist zu einem der führenden Speaker in Deutschland aufgest