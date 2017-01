komma,tec redaction: Neues Jahr, neue Kollegen, frische Ideen

(fair-NEWS)

31. Januar 2017 - Das neue Jahr fängt für Felix Chrobak und Frederik Pinckert aufregend an. Denn seit Jahresbeginn bereichern sie das Team der komma,tec redaction als Sales Manager und neuen Auszubildendenen und bringen frischen Wind in die Hamburger Fachagentur für Digital Signage. Damit nimmt die komma,tec redaction Fahrtwind auf und startet motiviert ins neue Jahr.Crossmedia ist das Schlagwort von Felix Chrobak (30). Im Printbereich angefangen, entdeckte der gelernte Verlagskaufmann früh sein Interesse für die digitale Marketingwelt und sammelte Erfahrung im Online-Marketing genauso wie als Projekt- und Sales Manager im digitalen Medienbereich. Zum Jahresbeginn begrüßte ihn die komma,tec redaction in ihrer Mitte. Entschieden hat er sich für den Digital Signage Experten, "[...] weil mir das Unternehmen viel bietet, wofür ich mich begeistere: Fortschrittliche Technik, Innovationsgeist und engagierte Kollegen." Er freut sich darauf, seine zukünftigen Kunden mit seiner Leidenschaft für Marketing und Technik anzustecken. Auch einen neuen Auszubildenden holt die komma,tec redaction an Bord. Herr Frederik Pinckert (18) lernt ab sofort den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns und unterstützt den Innendienst des Digital Signage Spezialisten tatkräftig mit seinem Planungs- und Organisationstalent. Damit ist das Team der komma,tec redaction für das neue Jahr gerüstet und freutsich auf die anstehenden Projekte.Mehr Informationen über die komma,tec redaction GmbH erhalten Sie hier: <a href="www.kommatec-red.de"> www.kommatec-red.de</a>



Bildinformation: Frederik Pinckert und Felix Chrobak arbeiten ab sofort in der berühmten Hamburger Speicherstadt.