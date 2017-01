Club Med präsentiert neue Kampagne für 2017

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Brand Story Club MedEs sind die unerwarteten Erlebnisse, die aus einem Urlaub eine unvergessliche Erfahrung machen. Bei Club Med, dem Erfinder des Cluburlaubs, wird dieser Gedanke seit 1950 konsequent gelebt und mit einer Fülle an Ideen, Serviceleistungen und Sport-Angeboten in weltweit 66 Resorts und auf einem Segelschiff umgesetzt. Die Club Med Resorts sind in den spannendsten Urlaubsdestinationen rund um die Welt zu finden, vom alpinen Skiresort in den Französischen Alpen bis zur Trauminsel im Indischen Ozean.Ein Meilenstein in der Geschichte des Club Med MarketingsZum ersten Mal in der Geschichte launcht Club Med eine globale Kampagne, deren Konzept auf moderner Kommunikation und digitalen Trends basiert. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der französischen Kommunikationsagentur FRED & FARID entwickelt.Durch die Verwendung von 360° Bildern und Videos, Instagram-Live Stories und User-Generated Content aus den Resorts entsteht eine authentische und einzigartige Kommunikation, die den Club Med Spirit direkt nach Hause bringt.Im Zentrum der Kampagne stehen die unvergesslichen Erlebnisse, die Club Med seinen Gästen weltweit bietet und die im Markenversprechen verwurzelt sind: Ziel ist es, die Erwartungen der Gäste durch Professionalität und einzigartige Betreuung durch die G.O‘s® („Gentil Organisateurs“, die Gastgeber von Club Med) zu übertreffen und den Gästen die Möglichkeit zu geben, sich selbst durch außergewöhnliche Erfahrungen neu zu entdecken. Die Gäste haben die Wahl: alles dürfen, nichts müssen, spontan entscheiden können, ob einem der Sinn nach einem gemütlichen Strandtag oder einem Sport-Abenteuer steht. Dieses Urlaubsversprechen steckt in dem neuen Claim von Club Med „Worldwide resorts. All-inclusive experiences.“Der Club Med ImagefilmDer neue Imagefilm wurde ebenfalls von FRED & FARID produziert und visualisiert die Club Med Welt aus der Perspektive der Frau, die als Kernzielgruppe definiert ist. Neben einer emotionsgeladenen Story Line, die eine Serie von außergewöhnlichen Erlebnissen im Club Med aufgreift, werden innovative Techniken wie z.B. Onboard-Kameras und Mobile Videos verwendet – unter Regie von Nan und Kameramann Matias Boucard. Das 60-sekündige Video wurde am 08.01.2017 erstmals im französischen Fernsehen und Kinos ausgestrahlt und wird außerdem über Online- und Social Media Kanäle verbreitet. In den folgenden Monaten wird der Imagefilm international gelauncht und kann hier abgerufen werden:<a href="https://www.youtube.com/watch?v=NfInyTt4x_E">Imagefilm Club Med Manifesto</a>.CEO Henri Giscard d’Estaing erklärt: „Club Med verfügt nun über eine Plattform, die ein stimmiges Markenkonzept widerspiegelt, das den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht wird und zeigt, worum es bei der Club Med Erfahrung geht [...].Dieser entscheidende Meilenstein in der Entwicklung des Marketings von Club Med ist Teil einer langfristigen Strategie, die verstärkt in Social Media stattfindet. [...] Wir wollen eine Kommunikationsplattform, die die Erfahrungen unserer Kunden widerspiegelt und sie dazu ermutigt, diese Erfahrung durch soziale Netzwerke zu teilen und damit die Erfahrung aller zu bereichern."Das Club Med VersprechenDie digitale Plattform wurde designt, um das einzigartige Angebot und den Premiumcharakter Club Meds in Form seiner Club Med Versprechen zu visualisieren. Folgende, einzigartige Versprechen bietet Club Med seinen Gästen:Endlose Entspannung in der Zen ZoneDas ultimative Zen-Gefühl: Zehn verschiedene Spa-Marken wie Cinq Mondes, L’Occitane, Biotherm oder Carita in 30 verschiedenen luxuriösen Spa-Bereichen, erlauben Stressgeplagten die absolute Entspannung. Die für Erwachsene reservierte Zen Zone ist ein exklusiver Rückzugsort in idyllischer Lage und Abgeschiedenheit vom aktiven Club-Leben und bietet den perfekten Urlaubsmoment der Entspannung, wie z.B. bei einer Yogastunde mit Blick auf das Meer.Die größte Sportschule der WeltAdrenalin-Junkie, Wasserratte oder noch Sportmuffel? In der größten Sportschule der Welt können insgesamt 60 Sportarten ausprobiert oder perfektioniert werden. Von Aquazumba über Tennis bis hin zu Stand-Up Paddling findet bei Club Med jeder seinen Lieblingssport. Gruppenkurse ermöglichen den Einstieg in herausfordernde Sportarten wie Kitesurfing, Segeln oder den Golf-Sport. Ein Highlight im Club Med Sportprogramm sorgt für außergewöhnliche Erlebnisse: das Fliegende Trapez. Qualifizierte G.O® sorgen bei allen Sportkursen für absolute Sicherheit in der Luft, im Wasser und am Boden.Herrliche Eltern-AuszeitenDie Betreuungsangebote lassen Eltern die Wahl, ob sie etwas mit der ganzen Familie unternehmen wollen oder sich lieber eine Auszeit zu zweit nehmen. Die kleinen Gäste werden im Baby Club Med®, im Petit Club Med® und im Mini Club Med® betreut. Im Juniors’ Club Med® und Club Med Passworld® haben Kinder & Teenager genügend Freiraum, um gemeinsam mit neuen Freunden aus der ganzen Welt ihren Interessen nachzugehen. Nach dem Motto „Sports from Four“ haben auch die kleinen Gäste die große Auswahl - früh übt sich z.B. beim Wasserski, Mini-Tennis oder Mini-Golf.Internationales Savoir-VivrePremium All-Inclusive bedeutet liebevoll angerichtete Speisen aus aller Welt, von regionalen Spezialitäten aus dem Gastgeberland bis zur Küche mit französischem Einfluss, sowie Getränke der Bar und Snacks rund um die Uhr inklusive. 20.000 G.O‘s® aus 96 Ländern machen Club Med zum Treffpunkt unterschiedlichster Kulturen. Die Club Med Gäste kommen aus allen Teilen der Erde und verbreiten eine multikulturelle Atmosphäre.Weitere Informationen zu Club Med unter <a href="www.clubmed.de">www.clubmed.de</a>. Bildinformation: Club Med präsentiert neue Kampagne für 2017