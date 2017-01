FLOWFACT - CASAVI Schnittstelle

(fair-NEWS)

FLOWFACT - CASAVI SchnittstelleDie Online-Lösung für Hausverwalter für die tägliche Kunden- und Partner- KommunikationCASAVI für HausverwaltungenKommunikation spielt im Aufgabenbereich einer Hausverwaltung eine zentrale Rolle. Zeitnahe Informationsbereitstellung, pflichtgemäße Erstellung und Versendung von Abrechnungen, Protokollen und anderen Dokumenten, sowie die Bearbeitung von Kundenanfragen und -meldungen sind wichtige Aspekte im Verwalteralltag. Als Hausverwalter gilt es hierbei Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung miteinander zu vereinbaren. Mit Hilfe digitaler Kommunikationskanäle und Services ist dies leichter möglich als je zuvor. casavi dient Ihnen als zentrale Schnittstelle für die Bereitstellung von Informationen und Dokumenten sowie als prozessoptimierter Rücklaufkanal für die Anliegen Ihrer Kunden, sowohl in der WEG- als auch Mietverwaltung.Kundenportal / Digitale PinnwandDas Kernstück von casavi ist das Kundenportal, auf das Mieter und/oder Wohnungseigentümer Zugriff erhalten, um die verschiedenen Informationen und Serviceangebote nutzen zu können.Die Einstiegsseite des Portals ist die digitale Pinnwand, die dem Kunden einen ersten Überblick verschafft. Die Pinnwand ist liegenschaftsspezifisch und vermittelt dadurch die Identität des jeweiligen Objekts und seiner Eigentümer bzw. Bewohner.-Individuelle Zugangskonten für jeden Mieter und/oder Wohnungseigentümer-Anpassbares Branding mit eigenem Logo und Farbschema-Mobiloptimiert für alle gängigen Smartphones und Tablets-Kunden können die bei Ihnen hinterlegten Kontaktdaten und Wohnungsinformationen einsehen und ggf. Änderungen anstossen-E-Mail Benachrichtigungen bei neuen Inhalten und Änderungen-Gesicherte Datenübertragung durch SSL VerschlüsselungOnline DokumentenablageStellen Sie Ihren Kunden relevante Dokumente online zur Verfügung. Angefangen von der Hausordnung bis hin zu einheitenspezifischen Abrechnungen und Verträgen sind wichtige Dateien damit jederzeit einsehbar und trotzdem sicher verwahrt.Teilen Sie Dokumente je nach Bedarf mit einzelnen Personen, Gruppen oder ganzen LiegenschaftenStellen Sie Abrechnungen, Gruppenanschreiben und andere Serienbriefinhalte automatisiert und ohne Zusatzaufwand online zur VerfügungHolen Sie sich das Einverständnis von Kunden für elektronische Korrespondenz ein und sparen Sie bei jedem Serienbriefversand PortokostenDynamisches OnlineformularErmöglichen Sie Ihren Kunden eine direkte und zeitunabhängige Kontaktaufnahme zu allgemeinen sowie spezifischen Anliegen. Leiten Sie Meldungen automatisch an die dafür zuständige Person im Unternehmen weiter und reduzieren damit die Bearbeitungsdauer.-Frei wählbare Anfragekategorien mit individuell anpassbaren Formularfeldern-Umgehen Sie die Dateigrößenbeschränkung von E-Mail Inboxen-Bei Schadensmeldung via Smartphone können Photos direkt mitgeschickt werden-Rückfragen werden vermieden, indem alle beteiligten Personen jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand über casavi einsehen könnenVorgangsmanagementErhalten Sie einen schnellen Überblick zu allen offenen Kundenanfragen und Meldungen, weisen Sie diese Mitarbeitern zur weiteren Bearbeitung zu oder binden Sie externe Dienstleister in die Prozesse mit ein.-Legen Sie interne Verantwortlichkeiten für eine automatische Weiterleitung fest-Weiterleitung an externe Dienstleister inklusive offizieller Auftragszuweisung-Erinnerungsfunktion sowohl für Mitarbeiter als auch externe Dienstleister zur Unterstützung einer zeitnahen Bearbeitung-Automatische Dokumentation und Archivierung des gesamten Anfragen- und BearbeitungsprozessesKundenfeedbackHolen Sie sich nach jeder abgeschlossenen Vorgangsbearbeitung das Feedback Ihrer Kunden, um schnell Optimierungspotenzial und die allgemeine Kundenzufriedenheit erkennen zu können. Auch die Qualität Ihrer Dienstleister lässt sich dadurch gezielt messen und verbessern.-Automatisierte Feedbackaufforderung via E-Mail-5-Sterne Skala für die Bewertungserfassung plus optionalem Kommentarfeld-Auswertung auf Vorgangs- und UnternehmensebeneSchwarzes Brett OnlineUnterstützen Sie eine stärkere soziale Vernetzung in der Nachbarschaft durch das optional aktivierbare Community-Modul. Dieses ermöglicht den Austausch von Bewohnern in Form von Suche & Biete Anzeigen, Themen-Chats und Direktnachrichten.-Suchanzeigen und Angebote (z.B. Babysitter gesucht, Garagenstellplatz zu vermieten)-Themenspezifische Gruppenkommunikation (z.B. Kinder & Familie, Sportaktivitäten, etc.)-Direktnachrichten mit Wohnumfeld-Die Qualitätssicherung der Inhalte erfolgt durch casavi ohne Zusatzaufwand für SieKontakt- und ObjektverwaltungBilden Sie Ihr Immobilienportfolio 1:1 in casavi ab und ordnen Sie die entsprechenden Kontakte als Mieter oder Wohnungseigentümer zu. Der Datenabgleich mit Ihrer Verwaltungssoftware erfolgt über eine unkomplizierte Import-Schnittstelle. Sollten Sie noch keine Verwaltungssoftware einsetzen, können Sie Liegenschaften, Einheiten und Kontakte auch direkt in casavi pflegen.-Objektverwaltung mit der Möglichkeit Gebäudeteile, Teiladressen und Wohneinheiten abzubilden-Kontaktverwaltung von Kunden und Dienstleistern-Rollengenaue Zuweisung von Kontakten zu Wohneinheiten (z.B. Mieter, Wohnungseigentümer)-Dynamische Importschnittstelle für vorhandene ERP/CRM Systeme mit automatischer ÄnderungserkennungPartneranbindungenDer modulare Aufbau von casavi erlaubt die Anbindung ausgewählter Drittanbietermodule, um Mietern und Wohnungseigentümern kontextuell passende Informationen und Services von Partnern ebenso anzeigen zu können.Beispiele für Partneranbindungen:-Gebäudereiningungsprotokoll-Vermietungsservices, Musterverträge und Immobilienbewertung-Werbebanner von lokalen Anbietern oder Zulieferunternehmen (z.B. Energieversorger, Kabelnetzbetreiber, etc.)-Ratgeber-Artikel für Mieter und WohnungseigentümerGerne erhalten Sie von uns eine kostenlose Beratung und einen Testzeitraum von 14 Tagen Zugang zu allen Funktionen.Einfach hier anfordern:https://www.crmpro.de/kontakt/<a href="https://www.crmpro.de/kontakt/">Einfach hier anfordern!</a>



Bildinformation: Gerfried I. Bohlen, Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG. (Bildquelle: EGRR)